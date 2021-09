​Non poteva esserci un esordio più prestigioso per l'Inter nella fase a gironi della Champions League 2021/22: a San Siro arriva niente di meno che il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I nerazzurri si trovano ad affrontare un raggruppamento che per tre quarti è lo stesso rispetto a quello della scorsa stagione: l'unica novità è rappresentata dalla matricola Sheriff Tiraspol, considerato che sia i Blancos e sia lo Shakhtar Donetsk avevano sfidato i campioni d'Italia. L'Inter avrà l'opportunità di vendicare la doppia sconfitta maturata nella passata edizione: Handanovic e compagni battuti sia all'Estadio Alfredo Di Stefano (3-2) che al Meazza (0-2), passi falsi che alla fine si sono rivelati decisivi per l'eliminazione.

Inter-Real Madrid: probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Inter-Real Madrid in Diretta TV e Live Streaming

Inter-Real Madrid si giocherà mercoledì 15 settembre alle 21:00, allo stadio San Siro di Milano, e sarà disponibile su Amazon Prime Video: il servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all'anno o 3,99€ al mese.

Ultimi risultati dell'Inter

Sampdoria-Inter 2-2 (18' Dimarco, 33' Yoshida, 44' Lautaro Martinez, 47' Augello)

Hellas Verona-Inter 1-3 (15' Ilic, 47' Lautaro Martinez, 83' e 94' Correa)

Inter-Genoa 4-0 (6' Skriniar, 14' Calhanoglu, 74' Vidal, 87' Dzeko)

Ultimi risultati del Real Madrid

Real Madrid-Celta Vigo 5-2 (4' Mina, 24', 46' e 87' Benzema, 31' Cervi, 54' Vinicius, 72' Camavinga

Betis-Real Madrid 0-1 (61' Carvajal)

Levante-Real Madrid 3-3 (5' Bale, 46' Marti, 57' Campana, 73' e 85' Vinicius, 79' Pier)

Alaves-Real Madrid 1-4 (48' e 62' Benzema, 56' Nacho, 65' Joselu, 92' Vinicius)

