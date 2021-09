Voto 10... a un Haller in versione bomber

Sébastien Haller, attaccante dell'Ajax, nel 5-1 allo Sporting Lisbona. Solo un certo Marco Van Basten (uno che nell'Ajax ci è passato) ci era riuscito nel lontano 1992. E pensare che lo scorso Facile trovare l'highlight della prima giornata, se un giocatore all'esordio in Champions League è capace di segnare un poker; ci è riuscito quel lungagnone diattaccante dell'Ajax, nel 5-1 allo Sporting Lisbona. Solo un certo Marco Van Basten (uno che nell'Ajax ci è passato) ci era riuscito nel lontano 1992. E pensare che lo scorso anno i Lancieri se l'erano dimenticato per la lista Champions ...

Sebastien Haller Credit Foto Getty Images

Voto 9... a una Juventus ritrovata

Gli occhi di tutti in Italia erano puntati su Malmoe, e la truppa di Allegri ha finalmente risposto "presente": certo i ragazzi di Jon Dal Tomasson non sono una corazzata europea, ma il piglio di Dybala e compagni è stato quello giusto fin dalle prime battute. La crescita di squadra passa inevitabilmente dal miglioramento dei singoli e la partita di martedì ne è un esempio evidente. Tre gol nel primo tempo e match archiviato: fosse sempre così facile.

Manuel Locatelli (Malmoe-Juventus) Credit Foto Getty Images

Voto 8... al solito Bayern rullocompressore

Il Bayern Monaco schianta per 3-0 il Barcellona al Camp Nou senza concedere nemmeno un tiro in porta. Lewandowski sugli scudi, ancora decisivo con una doppietta con la 18ª partita consecutiva a segno in tutte le competizioni per club, Muller entra nella storia come giocatore con più gol segnati contro il Barcellona. Se il buon giorno si vede dal mattino, si prospetta un'altra Champions a tinte bavaresi.

Voto 7... al Musso volante e all’Atalanta

Serata di grazia per Juan Musso: il portiere argentino si conferma il miglior acquisto stagionale per l'Atalanta. Ottimi interventi, ai limiti del "miracolo", solo Trigueros e Danjuma lo battono, senza responsabilità. Se la Dea pareggia col Villarreal lo deve soprattutto a lui.

Juan Musso (Villarreal-Atalanta) Credit Foto Getty Images

Voto 6... al cuore del Milan ad Anfield

Il gap con il Liverpool è sotto gli occhi di tutti: quando i Reds pigiano il piede sull'acceleratore non ce n'è per nessuno, anche per un Milan che ci mette tanta buona volontà. Maignan, Tomori e Kjaer da libro cuore: tengono in partita il Diavolo finché possono, ma il carenaggio della squadra di Klopp è di altra portata. Sconfitti ad Anfield ma a testa alta: un ko utile per crescere.

Diaz (Milan) Credit Foto Getty Images

Voto 5,5... a un’Inter sprecona

Gol sbagliato, gol subito: la vecchia regola del calcio funziona ancora. A San Siro i nerazzurri non giocano male, ma non sfruttano le chance a disposizione per fare gol: e allora ecco la rete che gela lo stadio, con quel sinistro di Rodrygo all'89' che si infila alle spalle di Handanovic. Passo falso iniziale, serve subito un'inversione di marcia.

Voto 4... allo Shakhtar di De Zerbi, affossato dallo Sheriff

Al debutto in Champions ecco subito la sorpresa: lo Sheriff Tiraspol, formazione moldava sconosciuta ai più, sconfigge lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Preso soprattutto per il suo gioco spumeggiante in attacco, l'allenatore ex Sassuolo forse dovrebbe lavorare di più sulla difesa. Quella di mercoledì sera ha fatto acqua da tutte le parti.

Roberto De Zerbi, Shakhtar Donetsk, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 3... allo United e il classico: CR7 non basta

Cristiano Ronaldo gol, e fin qui va bene tutto. Ma il Manchester United si ferma qui, soprattutto dopo la malaugurata espulsione di Wan-Bissaka al 35'. E così lo Young Boys "fa l'impresa" contro una squadra, quella di Solskjaer, che ha un Ronaldo in più ma deve ancora capire come sfruttarlo al massimo.

Cristiano Ronaldo Credit Foto Getty Images

Voto 2... al tanto atteso PSG dei sogni

Donnarumma in panchina (e ne parleremo ancora prossimamente) e una squadra che deve ancora trovare la propria quadratura: ti aspetti i fuochi d'artificio dal trio delle Meraviglie là davanti, ma i palloni non arrivano. Pochettino ha in mano una Ferrari, ma deve ancora capire bene come si guida.

Voto 1... al Salisburgo: due rigori sbagliati su 3

E fischiatelo un rigore ogni tanto: chapeau all'arbitro bielorusso Kulbakov, quello di Siviglia-Salisburgo: fischia 4 rigori in mezz'ora (tutti giusti), ma gli austriaci ne segnano solo uno su tre. Prima ci prova Adeyemi (palo), segna Sucic che poi sbaglia il terzo (palo). Il Siviglia invece fa 1/1 (con Rakitic) e si prende un punto.

Aleksei Kulbakov Credit Foto Getty Images

Voto 0... a un Barcellona ormai irriconoscibile

La nota dolente di questa prima giornata di Champions, benché abbastanza annunciata, è il Barcellona di Koeman: 0 tiri in porta in una partita di Champions League (0-3 dal Bayern) è una statistica davvero difficile da digerire, soprattutto da parte di una squadra che ci ha sempre abituato a spettacolo e tanti reti al Camp Nou. Ricominciare un ciclo è sempre una cosa difficile, questo però è il modo peggiore per farlo.

