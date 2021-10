Karl-Heinz Rummenigge alza la voce contro chi non rispetta le regole del gioco: in questo caso il suo dito accusatore è sventolato nei confronti dei trasgressori del Fair Play Finanziario. In un'intervista rilasciata alla Welt am Sonntag, l'ex Ceo del Bayern Monaco chiede senza se e senza ma l'esclusione dalla Champions League di chi viola i regolamenti UEFA in materia.

Se un club viola le regole, non deve poter agire in una zona grigia, ma deve sapere esattamente cosa aspettarsi, compresa l’espulsione dalla Champions League. Abbiamo bisogno di un Fair Play Finanziario 3.0 che sia applicato in modo rigoroso e coerente e che includa un elenco specifico di sanzioni"

Calcio Insulti razzisti a un calciatore, il capitano ritira la squadra 2 ORE FA

Luxury tax

"Stiamo veramente parlando di punire economicamente società come Paris Saint-Germain e Manchester City, dove il denaro è una questione piuttosto relativa?".

Martinez: "Milan club perfetto per Saelemaekers: è cresciuto tanto"

UEFA Nations League - Finali Uragano Theo: così Hernandez si è preso la Francia 2 ORE FA