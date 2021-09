Il Milan di Stefano Pioli sfida in casa l'Atletico Madrid di Simeone nella 2ª giornata della Champions League. I rossoneri hanno perso la gara d'esordio contro il Liverpool per 3-2, mentre i Colchoneros hanno un punto in classifica. Le due squadre si sono affrontate soltanto 2 volte nelle Coppe europee nella loro storia: i due precedenti risalgono agli ottavi di finale della Champions League 2013/14, quando i rossoneri persero entrambi i confronti e furono eliminati dalla competizione. Il Milan ha vinto solo una delle ultime 17 partite disputate contro avversarie spagnole in competizioni europee.

Milan-Atletico Madrid: probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic. All. Pioli

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Correa, De Paul, M. Llorente, Carrasco; Griezmann, L. Suárez. All. Simeone

Arbitro: Cüneyt Çakır (Turchia)

Milan-Atletico Madrid in diretta tv

Milan-Atletico Madrid si giocherà martedì 28 settembre alle 21:00, allo San Siro di Milano, e sarà disponibile su Canale 5 e sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Milan-Atletico Madrid potrà essere vista anche in diretta streaming mediante Sky Go, NOW (il servizio di streaming live e on demand di Sky) e Infinity +: il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset.

Pioli: "Atletico Madrid? Partita importante, ma non decisiva"

Ultimi 5 risultati del Milan

Spezia-Milan 1-2 (48' Maldini, 80' Verde, 86' Brahim Diaz)

Milan-Venezia 2-0 (68' Brahim Diaz, 82' Theo Hernández)

Juventus-Milan 1-1 (4' Morata, 76' Rebić)

Liverpool-Milan 3-2 (9' aut. Tomori, 42' Rebić, 44' Brahim Diaz, 48' Salah, 69' Henderson)

Milan-Lazio 2-0 (45' Leao, 66' Ibrahimovic)

Ultimi 5 risultati dell'Atletico Madrid

Alaves-Atletico Madrid 1-0 (4' Laguardia)

Getafe-Atletico Madrid 1-2 (45' aut. Oblak, 78' e 91' Suárez)

Atletico Madrid-Athletic Bilbao 0-0

Atletico Madrid-Porto 0-0

Espanyol-Atletico Madrid 1-2 (40' Raúl de Tomás, 79' Carrasco, 99' Lemar)

Milan, le avversarie nel Girone B di Champions League

