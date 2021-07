Grandi squadre del passato e del presente in campo nel Secondo Turno Preliminare di Champions League. In palio l'accesso al Terzo turno di qualificazione con vista sugli Spareggi.

Nei match di ritorno di questa sera, la Dinamo Zagabria vince a Nicosia contro l'Omonoia, mentre il Legia Varsavia passa in Estonia con il Flora. I due club si scontreranno ora al terzo turno.

Nessun problema anche per gli ungheresi del Ferencvaros impegnati in trasferta in Lituania con lo Zalgiris: prossimo ostacolo lo Slavia Praga. I campioni svedesi del Malmo soffrono in Finlandia contro l'HJK, ma il pareggio vale il passaggio del turno. Per loro si prospetta l'affascinante sfida nella prossima fase contro i Rangers di Glasgow.

I risultati della serata

HJK-Malmo 2-2 (3-4)

Flora-Legia 0-1 (1-3)

Omonoia-Dinamo Zagabria 0-1 (0-3)

Zalgiris-Ferencvaros 1-3 (1-5)

