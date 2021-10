Dopo la cocente delusione nell'esordio contro il Real Madrid ed il pareggio insipido contro lo Shakhtar, l'Inter di Simone Inzaghi ospita a San Siro la rivelazione Sheriff Tiraspol. La squadra moldava si trova sorprendentemente in testa al girone D di Champions League, dopo aver battuto lo Shakhtar con un sonoro 2-0 ed aver espugnato il Bernabeu 2-1. Sfida tutt'altro che banale per i Nerazzurri, che dopo aver deluso nelle ultime due uscite, non possono più sbagliare.

Inter-Sheriff: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Duranto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Yakhshibaev. All. Vernydub.

Arbitro: Danny Makkelie.

Inter-Sheriff in Diretta TV

Inter-Sheriff si giocherà martedì 19 ottobre alle 21:00, allo stadio San Siro di Milano, e sarà disponibile sui canali Sky: su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Inter-Sheriff in live streaming

Inter-Sheriff potrà essere vista anche in diretta streaming mediante Sky Go, NOW (il servizio di streaming live e on demand di Sky) e Infinity +: il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset.

Ultimi risultati dell'Inter

Lazio-Inter 3-1 (12' rig. Perisic, 64' rig. Immobile, 81' Felipe Anderson, 90+1' Milinkovic-Savic)

Sassuolo-Inter 1-2 (22' rig. Berardi, 58' Dzeko, 78' rig. Lautaro)

Shakhtar Donetsk-Inter 0-0

Inter-Atalanta 2-2 (5' Lautaro, 30' Malinovskyi, 38' Toloi, 71' Dzeko)

Fiorentina-Inter (23' Sottil, 52' Darmian, 55' Dzeko, 87' Perisic)

Ultimi risultati dello Sheriff

Sheriff-Sfintul Gheorghe 4-0 (4' Arboleda, 18' Castaneda, 25' Bruno, 90+2' Dago)

Milsami-Sheriff 0-1 (69' Traoré)

Real Madrid-Sheriff 1-2 (25' Yaxshiboyev, 65' rig. Benzema, 89' Thill)

Dinamo Auto Tiraspol-Sheriff 0-7 (10' Thill, 36' Petro, 49', 57' Kolovos, 70' Nikolov, 73', 81' Castaneda)

Sheriff-Floresti 4-0 (21' Bruno, 49' Traoré, 86' Radeljic, 90' Dago)

