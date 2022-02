Calcio

Calhanoglu: "All'Inter c'è una mentalità vincente, gioco in un ruolo che mi piace molto"

CHAMPIONS LEAGUE - Il centrocampista turco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di andata degli ottavi di finale contro il Liverpool: "Sono arrivato in una squadra che ha già vinto il campionato e che mi ha dato una grande mano. Qui gioco in un altro ruolo che mi piace molto e tocco molto di più il pallone".

