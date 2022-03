Calcio

Carlo Ancelotti carico: "Intelligenza e intensità, il miglior Real Madrid può eliminare il PSG"

CHAMPIONS LEAGUE - Nella conferenza stampa di vigilia di Real Madrid-PSG, ottavo di ritorno di Coppa Campioni: Carlo Ancelotti spiega le armi che serviranno ai Blancos per ribaltare il risultato dell'andata e passare il turno: "Non ci serve la goleada, non ci servono pazzie serve intensità e intelligenza. All'andata si è visto il miglior PSG, in questa partita servirà il miglior Real Madrid".

00:01:22, un' ora fa