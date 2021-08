Dopo la cocente delusione dello scorso anno, l'Inter ritenta l'avventura in Champions League in un girone che è per tre quarti identico a quello dell passata edizione: i nerazzurri sono stati infatti sorteggiati nel Girone D insieme al Real Madrid di Carlo Ancelotti, allo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi e allo Sheriff Tiraspol (prima squadra moldava a disputare la fase a gironi). Il cammino dell'Inter nella prima fase inizierà e si concluderà con la sfida al Real Madrid, una delle grandi classiche del calcio internazionale. La finale dell'edizione 2021-22 è in programma il prossimo 28 maggio a San Pietroburgo. La squadra da battere è il Chelsea, che ha trionfato nella passata edizione battendo 1-0 il Manchester City a Oporto in una finale tutta inglese.

Champions 2021-22, Girone D: il calendario dell'Inter

1a giornata

Inter-Real Madrid 15 settembre ore 21



2a giornata

Shakhtar Donetsk-Inter 28 settembre ore 18.45

3a giornata

Inter-Sheriff Tiraspol 19 ottobre ore 21

4a giornata

Sheriff Tiraspol-Inter 3 novembre ore 21

5a giornata

Inter-Shakhtar Donetsk 24 novembre ore 18.45

6a giornata

Real Madrid-Inter 7 dicembre ore 21

