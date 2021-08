Dopo la soffertissima qualificazione raggiunta solo all'ultima giornata dello scorso campionato, la Juventus ritenta l'avventura in Champions nella speranza di dimenticare le ultime edizioni concluse con 3 eliminazioni brucianti contro Ajax, Porto e Lione. I bianconeri sono stati sorteggiati nel Girone H insieme al Chelsea campione d'Europa in carica, allo Zenit San Pietroburgo e agli svedesi del Malmoe. Riflettori puntati naturalmente sulla doppia sfida contro i Blues che hanno trionfato nella passata edizione battendo 1-0 il Manchester City di Guardiola a Oporto in una finale tutta inglese. La finale della Champions 2021-22 è in programma il prossimo 28 maggio a San Pietroburgo.

Champions 2021-22, Girone H: il calendario della Juventus

1a giornata

Malmoe-Juventus 14 settembre ore 21



2a giornata

Juventus-Chelsea 29 settembre ore 21

3a giornata

Zenit San Pietroburgo-Juventus 20 ottobre ore 21

4a giornata

Juventus-Zenit San Pietroburgo 2 novembre ore 21

5a giornata

Chelsea-Juventus 23 novembre ore 21

6a giornata

Juventus-Malmoe 8 dicembre ore 18.45

