Dopo 7 anni di assenza il Milan torna in Champions League e lo fa in un girone complicato ma al tempo stesso ricco di fascino. I rossoneri, infatti, sono stati sorteggiati dall'urna di Istanbul nel Girone B insieme ad Atletico Madrid, Liverpool e Porto in un gruppo che esprime la bellezza di 15 Coppe dei Campioni/Champions League vinte. La finale dell'edizione 2021-22 è in programma il prossimo 28 maggio a San Pietroburgo. La squadra da battere è il Chelsea, che ha trionfato nella passata edizione battendo 1-0 il Manchester City a Oporto in una finale tutta inglese.

Champions 2021-22, Girone B: il calendario del Milan

1a giornata

Liverpool-Milan 15 settembre ore 21



2a giornata

Milan-Atletico Madrid 28 settembre ore 21

Champions League Atalanta, il calendario completo: date e orari 31 MINUTI FA

3a giornata

Porto-Milan 19 ottobre ore 21

4a giornata Milan-Porto 3 novembre ore 18.45

5a giornata Atletico Madrid-Milan 24 novembre ore 21

6a giornata Milan-Liverpool 7 dicembre ore 21

Come cambia il Milan con l'acquisto di Florenzi

Champions League Juventus, il calendario completo: date e orari 31 MINUTI FA