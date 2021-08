La Champions League 2021-22 entra nel vivo: la fase a gironi della 67esima edizione del torneo per club più famoso e prestigioso al mondo scatterà il 14 e 15 settembre con la prima giornata per concludersi il 7 e 8 dicembre. Quattro le squadre italiane che si presentano ai blocchi di partenza: l'Inter campione d'Italia in carica è stata inserita nel Girone D con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol in un gruppo che per tre quarti è uguale a quello della passata edizione di Champions. La Juventus di Allegri (Girone H) se la vedrà con il Chelsea campione d'Europa in carica, lo Zenit San Pietroburgo e gli svedesi del Malmoe.