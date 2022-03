Martedì alle ore 21:00 nel tempio del calcio di Anfield Liverpool e Inter si contenderanno il passaggio ai quarti di finale di Champions dopo lo 0-2 maturato a San Siro lo scorso 16 febbraio in virtù delle reti di Roberto Firmino e Momo Salah. Ai nerazzurri di mister Simone Inzaghi servirà l'impresa della stagione, ecco 5 motivi per crederla possibile a dispetto di un pronostico che pare scontato a giudicare da risultato pregresso e valori in campo. E della statistica: il Liverpool non cade ad Anfield da 365 giorni.

Liverpool, il mito di Anfield e della Kop: tra storia, leggenda e "You'll never walk alone"

1) Mente libera

Mente libera, per citare un'espressione tanto cara a Simone Inzaghi: era così prima del match di San Siro, lo sarà anche dopo la sconfitta della gara di andata con la suggestiva visita ad Anfield all'orizzonte. Già, l'Inter non ha proprio nulla da perdere: nessuno pretende l'impresa proibitiva e forti di tale consapevolezza i nerazzurri ci proveranno. Ci devono provare, contro la logica, contro ogni pronostico.

2) La vena ritrovata davanti

I nerazzurri ci devono credere anche perché contro la Salernitana Lautaro Martinez si è sbloccato dal punto di vista realizzativo scrollandosi di dosso un peso mica da ridere: da una parte l'entusiasmo e la fame di riconoscimento internazionale in un proscenio così importante come la Champions League di Lautaro Martinez, dall'altra l'esperienza di Edin Dzeko e al contempo la sua familiarità con i gol pesanti a questo livello e in particolar modo in terra inglese. L'Inter nella sua faretra ha due frecce capaci di fare male anziché no. Anche a un'oliatissima macchina come quella di Klopp.

3) Il dna di questa Inter "inzaghiana"

Ce lo ha dimostrato nella gara di andata dopotutto: l'Inter gioca a calcio indipendentemente dall'avversario che gli si para davanti. A San Siro l'Inter menò le danze a lungo, imponendosi a tratti sul piano del gioco. Questa squadra, dunque, può fare la partita anche ad Anfield mettendo sotto i quotatissimi avversari. E se gli episodi girassero...

4) In Champions non si sa mai

La Champions League, è risaputo, è la competizione dei dettagli e dei centimetri ma anche quella in cui può notoriamente succedere ogni cosa. Ripensiamo per un attimo alla stagione 2017/2018, con la Juve che per un'inezia non ribaltò lo 0-3 patito allo Stadium nell'andata dei quarti di finale contro il Real Madrid con il pazzo ritorno al Bernabeu. Nulla è impossibile e il rimescolamento delle carte dettato dalla neutralizzazione della doppia valenza dei gol in trasferta ha aggiunto ulteriore pepe. Se l'Inter dovesse sbloccare la partita di Anfield ne vedremo delle belle, a prescindere...

5) La spinta dei tifosi

Saranno in 2500 i tifosi nerazzurri in trasferta ad Anfield, pronti a sostenere a gran i propri beniamini nel catino infuocato di Anfield provando a silenziare l'oceano rosso. Così l'Inter camminerà un po' meno sola in uno dei teatri del calcio più suggestivi ma al contempo temuti del lotto. Comunque vada sarà una notte da leoni!

