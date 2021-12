Juventus-Malmoe, match valido per la 6a giornata del girone H di Champions League, si é conclusa con il punteggio di 1-0 all'Allianz Stadium. Decisiva la rete di Moise Kean al 18', servito da uno splendido assist di esterno di Bernardeschi. I bianconeri non hanno giocato una gran partita, ma non hanno concesso nulla ai freschi campioni di Svezia e hanno sprecato piú volte la chance del raddoppio. A San Pietroburgo, sede della finale, é apoi arrivato il regalo dello Zenit, che nel recupero ha siglato il 3-3 finale con il Chelsea, bloccando i Blues sul pareggio e consegnando di fatto il primo posto alla Juve. Bianconeri a quota 15, Blues a 13. Il sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale si terrá a Nyon, lunedì 13 dicembre alle 12: la squadra di Allegri, per il quarto anno consecutivo, sará tra le teste di serie.

Juventus Moise Kean Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Juventus-Malmoe 1-0 (primo tempo 1-0)

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Winter (Dal 71' De Sciglio), Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi (Dal 82' Cuadrado), Bentancur (Dal 90' Miretti), Arthur, Rabiot; Dybala (Dal 46' Morata), Kean (Dal 90' Da Graca). All. Allegri

MALMOE (4-4-2): Diawara; Moisander, Ahmedhodzic, Nielsen, Olsson; Berget, Christiansen, Innocent (Dal 90' Nalic), Rakip (Dal 31' Pena); Birmancevic, Colak (Dal 79' Abubakari). All. Tomasson

Arbitro: Peljto (Bosnia)

Gol: 18' Kean (J)

Assist: Bernardeschi

Ammoniti: Colak, Innocent, Pena,

La cronaca in 6 momenti chiave

6' - PRIMA GRANDE CHANCE DEL MATCH. Dybala dentro per KEAN, che controlla e calcia sul primo palo. Fuori di poco.

18' - KEAN! GOL! 1-0 Juventus! Cross con l'esterno di Bernardeschi da destra (grande assist) e anticipo di testa di Kean su Diawara. Bel gol.

45+1' - ARTHUR! Vicina al raddoppio la Juventus. Servito da Kean spara dal limite. Non prende la porta. Fuori di poco.

66' - Gran parata di DIAWARA! Rabiot per Morata, che innesca KEAN. Destro potente, si salva il portiere del Malmoe.

71' - KEAN! Che chance. Tiro di Bernardeschi, respinge DIAWARA, sul tap-in KEAN mette incredibilmente a lato.

82' - DOPPIA OCCASIONE JUVENTUS. Rabiot si inserisce e calcia. Sbaglia la parata DIAWARA, arriva KEAN, ma col piede Diawara fa un miracolo.

Il migliore

Moise KEAN - Perfetto il movimento sulla linea del fuorigioco per il gol dell’1-0, un po’ meno due o tre successive situazioni in cui avrebbe potuto essere un po’ più freddo lì sotto porta. E dire che la temperatura aiutava.

Il peggiore

Alex SANDRO – Poco, pochissimo dal punto di vista offensivo, qualche imprecisione in impostazione. Il brasiliano continua a dare la sensazione di essere un giocatore involuto.

La statistica

Koni de Winter è il più giovane calciatore della Juventus a partire titolare in un match di Champions League: 19 anni e 179 giorni.

