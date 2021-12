Juventus-Malmoe, match valido per la 6a giornata del girone H di Champions League, si é conclusa con il punteggio di 1-0 all'Allianz Stadium. Decisiva la rete di Moise Kean al 18'. Vediamo insieme le 5 veritá del match, le date chiave del sorteggio degli ottavi di finale e le possibili avversarie.

1) Primo posto importante, ma servirà un altro approccio

PSG, Atletico Madrid, Sporting Lisbona, Benfica, Salisburgo ed eventualmente il Villarreal, se riesce a rimanere davanti all'Atalanta. Nessuna partita "agevole", come del resto non lo erano (visti i risultati) quelle con Lione o Porto. Il primo posto della Juventus, però, ha un significato importante e non va sottovalutato: in primis perché in parte minimizza la debacle di Londra con il Chelsea, in secondo luogo perche permette ai bianconeri di evitare al primo turno di eliminazione diretta alcune corazzate come Bayern Monaco, Liverpool, Real Madrid o Manchester City, che al momento sembrano avere decisamente qualità superiori alla Juve. In ogni caso, e qualsiasi sia l'avversaria, servirà un approccio totalmente diverso rispetto alle ultime due stagioni e una voglia di rivalsa contagiosa, viste le cocenti eliminazioni agli ottavi sia nel 2020/21 che nel 2019/20.

2) Moise Kean si rilancia, ma la Juventus non ha "un killer"

Un gol decisivo, il primo in Champions con la maglia della Juventus. Moise Kean mette la firma sulla vittoria bianconera contro il Malmoe e sfrutta l'occasione concessagli da Allegri. Le diverse palle gol sprecate nella ripresa dallo stesso ex PSG e la costante scarsa vena realizzativa di Morata, confermano che alla Juventus davanti manca un "killer", un bomber che vive per il gol e che sa incidere nelle situazioni complicate. Insomma, Kean si rilancia, ma è ancora molto lontano dal prototipo ideale di quello che dovrebbe essere l'attaccante ideale della Juventus.

3) Malmoe e Zenit avversarie deboli, non devono illudere

La Juventus aveva già ottenuto con largo anticipo la qualificazione agli ottavi di finale, ma anche dopo l'ultima sfida di Torino va sottolineato come per i bianconeri due delle quattro avversarie fossero decisamente inferiori. Il Malmoe ha ottenuto un punto nel girone, è una squadra che fatica a difendersi e che produce pochi pericoli davanti. Lo Zenit, al di lá del regalo fatto alla squadra di Allegri nell'ultimo turno, non è attualmente una formazione insidiosa. Insomma, nonostante in Champions nulla sia mai scontato, nonostante non esistano partite semplici in questa competizione, occhio a non sopravvalutare quanto fatto dalla Juventus. Il difficile viene ora.

4) La Juventus ritrova solidità, sembra più squadra

Qualche passo in avanti nell'ultimo periodo dalla Juventus è stato fatto. Perché esclusa la deludente trasferta di Stamford Bridge, i bianconeri hanno ottenuto cinque clean sheets nelle ultime sette partite giocate in tutte le competizioni e anche contro l'Atalanta (ko per 0-1) hanno concesso pochissimo. Insomma, la squadra si è sistemata, è più solida, compatta, organizzata e ostica. Il paragone con la prima parte di stagione è inaffrontabile. Certo, rimangono i problemi davanti, vista la bassissima percentuale realizzativa.

5) Le date chiave: sorteggio e ottavi

Lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 12:00 è previsto a Nyon, Svizzera, l'atteso sorteggio degli ottavi di finale. Le 16 qualificate conosceranno il loro destino e potranno prepararsi per le sfide previste tra metà febbraio (15/16 o 22/23 l'andata) e metà marzo (8/9 o 15/16 il ritorno). Ovvio che il prossimo turno avverà tra oltre due mesi e alcune squadre avranno anche l'apportunità di rinforzarsi nella sessione invernale di calciomercato. La Juventus è l'unica italiana ad essere qualificata da prima del suo gruppo e già questo è un piccolo motivo d'orgoglio.

