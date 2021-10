Bellissima partita al Wanda Metropolitano tra due squadre ricche di grandi campioni. A Madrid l'Atletico esce sconfitto contro il Liverpool, che in trasferta continua ad essere un macchina da guerra. Inspirato da un super Salah, la squadra di Klopp prosegue nel suo super momento di forma e vince la terza partita su tre del girone B, rimanendo in testa a punteggio pieno. Sconfitta che lascia l'amaro in bocca per la banda del Cholo che, sotto 2-0 dopo pochi minuti, recupera nel finale di primo tempo grazie a un super Griezmann. Ma il "Piccolo Diavolo" si fa espellere a inizio ripresa, lasciando i suoi in 10. Nel finale il rigore di Salah regala la vittoria agli ospiti.

Roberto Firmino (Liverpool) face à l'Atlético de Madrid Credit Foto Getty Images

Ma parliamo della partita. Simeone decide di lasciare in panchina Suarez, mettendo Griezmann. Dall'altra parte solito 4-3-3 con Salah accompagnato da Firmino e Mané. Primo quarto d'ora con il Liverpool che comanda in lungo e in largo. Salah, con deviazione decisiva di Milner, apre le marcature dopo 8 minuti. Poco dopo Keità raddoppia con un bel tiro al volo dal limite. Sembra tutto in discesa per i Reds, ma Klopp e compagni non hanno fatto i conti con Griezmann che al 18' riapre i giochi con un tocco in mischia su tiro dal limite di Koke, poi al 34' pareggia su assist super di Joao Felix. La banda del Cholo ci crede e nel finale ha diverse occasioni per passare in vantaggio, ma Alisson è super e para tutto.

Antoine Griezmann Credit Foto Getty Images

La ripresa parte ancora su livelli altissimi, ma la notizia bomba è il rosso diretto per Griezmann, per una gamba alta in faccia a Firmino. Il Liverpool in superiorità numerica spinge e viene premiato: Hermoso atterra Diogo Jota in area e l'arbitro concede il penalty. Dal dischetto Salah non sbaglia. Simeone effettua ben quattro cambi tutti insieme, mettendo anche Suarez. Nell'azione dopo c'è il contatto Jota-Gimenez: per l'arbitro è rigore, ma la VAR lo richiama e annulla la massima punizione. Succede poco nel finale e il Liverpool sbanca il Wanda Metropolitano.

Ancora un super Liverpool in trasferta, che per la settima volta consecutiva fa ben 3 gol fuori da Anfield. Ora il passaggio del turno in Champions è praticamente una formalità. Si complica invece il cammino per la squadra di Simeone, che rimane a 4 punti a pari merito con il Porto, vittorioso contro il Milan.

Tabellino

ATLETICO MADRID (3-5-2): Obalk; Felipe, Kondogbia (dal 46' Gimenez), Hermoso (dal 79' Llorente); Trippier, Lemar (dal 79' Correa), Koke, De Paul (dal 79' Lodi), Carrasco; Joao Felix (dal 79' Suarez), Griezmann.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (dall'84' Gomez), Matip, van Dijk, Robertson; Milner (dal 62' Oxlade-Chamberlain), Henderson, Keita (dal 46' Firmino); Salah (dal 90' Williams), Firmino, Mané (dal 62' Jota).

GOL: Milner (L), Keita (L), Griezmann (A), Griezmann (A), Salah (L),

AMMONITI: Milner (L), Alexander-Arnold (L), Suarez (A),

ESPULSI: Griezmann (A),

ARBITRO: Siebert

Jordan Henderson (Liverpool) y Antoine Griezmann (Atlético) Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

08' SALAH CON DEVIAZIONE DI MILNER: L'egiziano largo prende il pallone, si accentra al limite, salta Carrasco e Lemar e tira in porta, deviazione di Milner che spiazza il portiere.

13' KEITA RADDOPPIA: Palla in mezzo di Alexander-Arnold, respinta da Felipe, sulla ribattuta dal limite Keita al volo colpisce perfettamente e la mette dentro.

18' L'ATLETICO RIAPRE LA PARTITA: Dalla bandierina palla dietro per Koke che dal limite tira in porta, Griezmann è sulla traiettoria e devia in rete.

27' COSA HA SBAGLIATO GRIEZMANN: Il francese, lanciato da De Paul, si invola in campo aperto, ma davanti ad Alisson non riesce a superarlo e il portiere respinge la conclusione.

34' GRIEZMANN PAREGGIA: Joao Felix dalla fascia fa un numero straordinario, mette in mezzo rasoterra al limite per Griezmann che stoppa, entra in area e in mezzo a due difensori in scivolata la mette dentro.

38' CI PROVA JOAO FELIX: Contropiede guidato da Trippier, palla lunga per Joao Felix che da posizione defilata entra in area e prova il diagonale, bloccato in due tempi da Alisson.

42' ALTRA PARATA DI ALISSON: Imbucata di Carrasco per Lemar in area che da buona posizione prova il tocco sotto per saltare Alisson che però ci mette la manona e respinge.

50' ALISSON SU CARRASCO: Altra bella azione dell'Atletico, conclusa da Carrasco che in area di rigore prova a saltare il portiere, ma il brasiliano ancora una volta respinge.

76' SALAH RIPORTA AVANTI I SUOI: Ingenuo Hermoso che atterra Diogo Jota in area. Rigore netto. Sul dischetto l'egiziano non sbaglia.

80' RIGORE DATO, POI TOLTO: Diogo Jota tocca Gimenez in area con una spallata. Per l'arbitro è rigore. La VAR lo richiama e successivamente annulla il penalty.

La statistica chiave

Il Liverpool ha segnato e subito due gol nel primo tempo di una partita di Champions League per la prima volta.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Mohamed SALAH: Segna anche oggi ed è il primo giocatore del Liverpool della storia ad andare in gol per nove partite consecutive in maglia Reds. Periodo di forma stratosferico, ogni volta che prende palla è un problema per gli avversari.

Il peggiore

Mario HERMOSO: In verità non gioca una brutta partita, ma il suo intervento nella ripresa è decisivo per l'esito finale dell'incontro. Troppo incauto ad intervenire su Diogo Jota in area di rigore.

