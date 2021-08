Terminati i match di ritorno dei playoff di Champions League giocati tra martedì e mercoledì, è tempo di pensare ai gironi della 67esima edizione della massima competizione europea per club. L’Inter campione d’Italia sarà testa di serie, Juve e Atalanta saranno rispettivamente in seconda e terza fascia mentre il Milan ripartirà dalla quarta fascia.

Le 32 qualificate divise per fascia

Champions League Sorteggio Champions League 2021/22: quando e dove verderlo in tv IERI A 08:49

Inter: i pericoli dall'urna

Mai come quest'anno essere in prima fascia può rappresentare un problema vista la qualità delle avversarie presenti in seconda fascia. Dal super PSG dell'ex Hakimi e di Messi al Liverpool di Klopp e al Real di Ancelotti, le minacce non mancano. Servirà un po' di buona sorte per provare a superare lo scoglio gironi e arrivare agli ottavi di finale

SCENARIO MIGLIORE: Inter, Siviglia, Zenit, Sheriff Tiraspol

SCENARIO DA INCUBO: Inter, PSG, Porto, Wolfsburg

Juventus: i pericoli dall'urna

Dopo 9 anni consecutivi in prima fascia, la Juventus torna in seconda fascia ed eviterà corazzate scomode come PSG, Real Madrid, Liverpool e Manchester United. Le insidie però non mancano e servirà un pizzico di fortuna per scampare a un sorteggio tosto.

SCENARIO MIGLIORE: Lille, Juventus, Benfica, Sheriff Tiraspol

SCENARIO PEGGIORE: Chelsea, Juventus, Lipsia, Besiktas

Agnelli: "Allegri è qui per scrivere un capitolo nuovo"

Atalanta: i pericoli dall'urna

La compagine italiana che nelle ultime due annate si è meglio disimpegnata in Champions League, si riapproccia alla Coppa dei Campioni con la voglia di stupire. Dopo aver espugnato Anfield, la Dea quest'anno spera in un sorteggio più clemente ma le insidie non mancano.

SCENARIO MIGLIORE: Sporting Lisbona, Siviglia, Atalanta, Sheriff Tiraspol

SCENARIO PEGGIORE: Manchester City, PSG, Atalanta, Wolfsburg

Luka Modric contrastato da De Roon Credit Foto Getty Images

Milan: i pericoli dall'urna

Sette anni dopo, il Diavolo torna nell'Europa che conta. Evitare un sorteggio complicatissimo però sarà quasi impossibile per la squadra di Pioli che, partendo dalla quarta fascia, ha pochissime chance di evitare un girone tostissimo. Ma tornare a respirare l'aria di sfide così affascinanti è già una vittoria.

SCENARIO MIGLIORE: Sporting Lisbona, Siviglia, Zenit, Milan

SCENARIO PEGGIORE: Chelsea, PSG, Lipsia, Milan

Milan, che cavalcata! Dopo 7 anni è di nuovo Champions League

Sorteggio Champions League: come funziona

Le 32 squadre qualificate ai gironi di Champions League sono state suddivise in quattro fasce da otto formazioni ciascuna. I gironi saranno formati selezionando una squadra per ogni fascia. Una sola restrizione da rispettare: non sarà possibile la presenza di squadre della stessa federazione all'interno del medesimo raggruppamento, oltre che per conflitti come nel caso di Russia e Ucraina.

Champions League, il calendario dei sorteggi

26 agosto 2021: fase a gironi

13 dicembre 2021: ottavi di finale

18 marzo 2022: quarti di finale e semifinali

Champions League, il calendario della competizione

14/15 settembre 2021: prima giornata

28/29 settembre 2021: seconda giornata

19/20 ottobre 2021: terza giornata

2/3 novembre 2021: quarta giornata

23/24 novembre 2021: quinta giornata

7/8 dicembre 2021: sesta giornata

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo 2022: ottavi di finale

5/6 e 12/13 aprile 2022: quarti di finale

26/27 e 3/4 maggio 2022: semifinali

28 maggio 2022: finale (al Saint Petersburg Stadium, Russia)

Fiorentina: blitz Torreira; McKennie: la Juve chiede 30 milioni

Calciomercato 2020-2021 Blitz di Jorge Mendes a Torino: si decide il futuro di CR7 2 ORE FA