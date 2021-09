Malmoe-Juventus, match valido per la prima giornata del gruppo H di Champions League, è terminato 0-3 in favore dei bianconeri. In Svezia gran primo tempo della squadra di Allegri, che ha trovato tre gol con Alex Sandro, Dybala (rigore) e Morata. Gestione delle energie e del risultato invece nella ripresa. Ottimo esordio e buona reazione della Juventus, che ora può preparare con un po' meno ansia la gara con il Milan del prossimo turno di campionato. Nota di merito per Locatelli, in evidenza in mezzo al campo.

Il tabellino di Malmoe-Juventus 0-3 (primo tempo 0-3)

MALMOE (3-5-2): Diawara; Ahmedhodzhic, Brorsson, Nielsen; Berget, Rakip (Dal 59' Nalic), Innocent (Dal 75' Nanasi), Christiansen, Rieks (Dal 75' Olsson); Colak, Birmancevic (Dal 59' Abubakari). All. Tomasson

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt (Dal 87' Rugani), Alex Sandro; Cuadrado (Dal 82' Ramsey), Bentancur (Dal 68' McKennie), Locatelli, Rabiot; Dybala (Dal 82' Kulusevski), Morata (Dal 68' Kean). All. Allegri

Arbitro: Artur Dias (POR)

Gol: 23' Alex Sandro (J), 45' rig. Dybala (J), 45'+1' Morata (J)

Ammoniti: Brorsson, Nielsen, De Ligt

Alvaro Morata celebra il 3-0 (Malmoe-Juventus) Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

10'- DYBALA! Che errore! Gran palla di Morata dentro, Dybala sbaglia a leggere il rimbalzo, colpisce male, alza troppo. Malissimo.

23'- GOL! 0-1 JUVENTUS! Segna Alex Sandro. Cross da destra di Cuadrado, sfiora di testa Bentancur e Alex Sandro con una torsione in tuffo di testa insacca.

28' - ALEX SANDRO! Che chance. Palla splendida di Bonucci, il brasiliano controlla,supera Berget e incrocia il mancino. Palla larga di pochissimo.

33' - MORATA! Attacca la profonditá su lancio di Locatelli, controlla, ma viene murato dal portiere Diawara in uscita.

43'- CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS. Palla dentro per Morata, che viene trattenuto in area da Nielsen. Per Dias trattenuta troppo vistosa e rigore.

45'- GOL! DYBALA! Rigore non calciato benissimo, centrale, ma in rete. 0-2 JUVENTUS.

45'+1' - MORATA! GOL! 0-3 Juventus. Lancio di Szczesny, tocco di Rabiot, Nielsen sfiora anticipando Dybala e MORATA con un tocco strano di esterno supera Diawara in pallonetto e insacca.

62' - Azione stupenda della Juventus. Morata, Cuadrado, tacco di Dybala per Morata. Destro, ma é bravissimo DIAWARA a parare.

Il migliore

Manuel LOCATELLI - Che bella partita del centrocampista azzurro. In mezzo domina, recupera e soprattutto verticalizza. Presenza e sostanza.

Il peggiore

Lasse NIELSEN - Non riesce mai a tenere Morata. Disastroso sul rigore e sul terzo gol. Inadeguato al contesto.

Alex Sandro (Malmoe-Juventus) Credit Foto Getty Images

La statistica

La Juventus non segnava tre gol in un primo tempo di Champions dal novembre 2012 contro il Nordsjælland.

Milan, le avversarie nel Girone B di Champions League

