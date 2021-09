Malmoe-Juventus, match valido per la prima giornata del gruppo H di Champions League, è terminato 0-3 in favore dei bianconeri. In Svezia gran primo tempo della squadra di Allegri, che ha trovato tre gol con Alex Sandro, Dybala (rigore) e Morata. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

===Le pagelle della JUVENTUS====

Champions League Juventus, che reazione! Malmoe steso 0-3 3 ORE FA

Wojciech SZCZESNY 6 - Bene su un paio di conclusioni da fuori e in uscita. Un sospiro di sollievo.

DANILO 6,5 - Nessun lavoro straordinario, ma al contrario ordinaria e intelligente amministrazione.

Leonardo BONUCCI 7 - In serata rock. Guida la difesa e offre un paio di lanci stupendi in avanti. Piede caldo, pensiero ritmato, temperamento giusto.

Matthijs DE LIGT 6,5 - Sicuro, pulito, attento. Ammonizione evitabile. (Dal 87' RUGANI SV)

ALEX SANDRO 7 - Primo tempo come un treno. Si inserisce, calcia, segna, va vicino alla doppietta. Ripresa di contenimento.

Juan CUADRADO 7 - Il fuoco addosso. Solita freccia che infiamma la fascia di destra. Il primo gol nasce da un suo cross. Pimpante, aggressivo, fulcro, tambureggiante. (Dal 82' RAMSEY SV)

Rodrigo BENTANCUR 6,5 - Corre (ed è già una notizia visti gli ultimi tempi), si muove, cerca l'intesa con Locatelli. Non male nel supporto a Cuadrado a destra. Bene. (Dal 68' McKENNIE 5,5 - Un po'impreciso, un po' arruffone. Non un buon finale)

Manuel LOCATELLI 7,5 - Che bella partita del centrocampista azzurro. In mezzo domina, recupera (10 possessi guadagnati, primato nel match) e soprattutto verticalizza. Presenza e sostanza. Solido.

Adrien RABIOT 7 - Si allarga spesso a sinistra per allargare il campo. Un paio di buone accelerazioni, alcuni recuperi importanti. In crescita.

Paulo DYBALA 6,5 - Non pare in una gran serata. Spreca subito una grande occasione, vaga alla ricerca della posizione. Poi è freddo sul calcio di rigore e nella ripresa si mette in mostra con un paio di buone giocate. Diciamo che non è ancora al top della condizione. (Dal 82' KULUSEVSKI SV)

Alvaro MORATA 7 - Dà profondità, ci prova sempre, allunga la difesa del Malmoe. Poi trova il gol con un bell'inserimento. In ogni caso resta un punto di riferimento in questa Juventus. (Dal 68' KEAN 6 - Entra, gli annullano subito un gol, si muove bene, non trova la ripartenza giusta)

ALL. Massimiliano ALLEGRI 7 - Ottima Juventus nel primo tempo. Tolti 10 minuti iniziali di assestamento, il resto è organizzazione e gioco gradevole. Bonucci e Locatelli verticalizzano, Cuadrado sgomma a destra, Morata in perfetto sincronismo davanti. La ripresa è di gestione come piace a lui. Buon esordio.

===Le pagelle del MALMOE===

DIAWARA 6; AHMEDHODZHIC 5,5, BRORSSON 5, NIELSEN 4,5; BIRMANCEVIC 5 (Dal 59' ABUBAKARI 5), RAKIP 5 (Dal 59' NALIC 6), INNOCENT 5 (Dal 75' NANASI SV), CHRISTIANSEN 6, RIEKS 5,5 (Dal 75' OLSSON 6); COLAK 5,5, BERGET 5. ALL. TOMASSON 5

