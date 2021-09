Prosegue a punteggio pieno il percorso del Liverpool in Champions League. Dopo la vittoria contro il Milan ad Anfield, la squadra di Klopp dilaga allo Stadio Do Dragao contro il Porto di Conceiçao. Tutto facile per gli ospiti che vincono 5-1 e lanciano un importante messaggio alle altre compagini in lotta per la vittoria finale di questa competizione.

Ma parliamo del match. I padroni di casa iniziano bene con alcune sgroppate offensive interessanti, ma al quarto d'ora Salah segna il gol del vantaggio, sfruttando una respinta non perfetta di Costa sul diagonale di Jones, e da qui c'è solo una squadra in campo. Gli ospiti spingono molto con Mané e Robertson sulla fascia destra e il Porto non riesce a uscire dalla propria metà campo. Il raddoppio arriva su un altro pasticcio difensivo, con Mané che deve solo appoggiare in rete il cross rasoterra di Milner. 2-0 dopo 45'.

Mo Salah et Sadio Mané (Liverpool) Credit Foto Getty Images

Premier League Liverpool rimontato dal piccolo Brentford: finisce 3-3 25/09/2021 A 20:31

Ripresa sempre con una squadra in campo, di colore rosso. Salah dopo pochi minuti trova il 3-0, mentre piovono palle gol. Lo squillo di Mehdi Taremi dà qualche speranza ai padroni di casa di rimonta, ma la doppietta di Firmino, aiutato da un Diogo Costa in difficoltà tra i pali, chiudono il match sul 5-1.

Sicuramente il Porto non era in serata, ma oggi abbiamo visto veramente un grande Liverpool. I Reds hanno corso e combattuto su ogni pallone, con una voglia e una aggressività incredibile. I vari Salah, Mané, Jones e Robertson di questa sera fanno paura a chiunque. Nulla da salvare per il Porto, mai entrato in gara e con un portiere che questa sera ha fatto enormi danni. Ma la lotta per il secondo posto nel girone è aperta.

Mo Salah Credit Foto Getty Images

Tabellino

PORTO: Costa, Corona, Cardoso, Marcano, Zaidu (dal 56' Wendell), Uribe (dal 56' Vitinha), Oliveira (dal 67' Pepé), Otavio (dal 14' Vieira), Martinez (dal 46' Grujic), Dias, Taremi.

LIVERPOOL: Alisson, Milner (dal 67' Gomez), Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Jones, Henderson (dal 72' Oxlade-Chamberlain), Mané (dal 67' Minamino), Salah (dal 67' Firmino), Jota (dall'87' Origi).

GOL: Salah (L), Mané (L), Salah (L), Taremi (P), Firmino (L), Firmino (L),

AMMONITI: Nessuno

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Karasev

FC Porto Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti

16' SALAH PORTA IN VANTAGGIO IL LIVERPOOL: Diagonale insidioso di Jones da posizione defilata, respinta centrale del portiere, rimpallo e palla in rete da parte dell'egiziano che segna a porta vuota.

25' DIOGO JOTA VICINO AL RADDOPPIO: Doppia conclusione del portoghese servito alla grande da Jones. Sulla prima conclusione è murato dalla difesa, ma sulla respinta il portiere con le dita mette sopra la traversa.

41' PUNIZIONE DI HENDERSON: Manè atterrato sui 25 metri. Punizione Reds. Sul pallone va Henderson che calcia preciso ma non potentissimo, bravo Costa a mettere in corner.

43' MANE' SEGNA IL 2-0: Sbaglia tutto il Porto in area di rigore! Milner dalla fascia destra mette in mezzo rasoterra, Cardoso, Marcano e Diogo Costa la lasciano passare guardandosi in faccia e Mané tutto solo a porta vuota la mette dentro. Incomprensione decisiva.

49' BOTTA DI ROBERTSON: Manè dalla fascia si accentra, serve dietro l'accorrente Robertson che sprigiona un diagonale potentissimo, il ginocchio di Costa respinge.

60' LIVERPOOL STRARIPANTE!, DOPPIETTA DI SALAH: Palla rubata a centrocampo da Jones, contropiede 4-3 per gli ospiti, Jones serve l'egiziano in area che stoppa e di sinistro davanti al portiere la mette dentro.

74' MEHDI TAREMI TROVA L'INCORNATA VINCENTE: Bel gol dei padroni di casa: ottima azione di Fabio Vieira, che dalla fascia mette in mezzo per la testa dell'attaccante che colpisce al meglio e batte Alisson.

77' FIRMINO SEGNA IL 4-1: Lancio in avanti di Jones per Firmino, uscita assurda di Diogo Costa che arriva a centrocampo ma Firmino stoppa e con un tiro rasoterra appoggia in rete. Il portiere respinge ma ormai la palla ha varcato la linea!

82' SEGNA ANCORA FIRMINO: Tiro dalla distanza di Jones, Cardoso tocca ma la sfera arriva sui piedi di Firmino che tutto solo la mette dentro. Prima il guardalinee annulla per offside, ma il VAR interviene ed è tutto regolare.

La statistica chiave

Con la rete segnata contro il Porto, Mohamed Salah è andata a segno per la sesta gara di fila con la maglia del Liverpool. Il suo record con in Reds è di 7.

Il momento social

Il migliore

Andrew ROBERTSON: Sulla fascia fa quello che vuole. Corre per quattro, semina il panico ogni volta che prende palla. Grande partita.

Il peggiore

Diogo COSTA: Qualche parata importante la mette a referto, ma in verità ha sulla coscienza tre delle quattro reti subite. Soprattutto l'ultima è a dir poco comica. Cosa pensava di fare?

Milan, le avversarie nel Girone B di Champions League

Champions League Ronaldo è il calciatore più pagato al mondo: l'ex Juve davanti a Messi 22/09/2021 A 17:19