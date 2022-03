Champions League con una Ajax-Benfica. Da una parte ci sono gli olandesi che sono primi nel loro campionato e stanno lottando punto a punto con il Psv Eindhoven. Nel match giocato venerdì, l'Ajax ha vinto all'ultimo minuto contro il Cambuur con rete della vittoria firmata Ryan Gravenberch. Dall'altra parte c'è il Benfica, terza forza del campionato portoghese dietro a Porto e Sporting Lisbona: la prima posizione della classifica è proibitiva ma sicuramente c'è più competizione per le ultime posizioni del podio con lo Sporting che dista solo tre punti in classifica. Per quanto riguarda la CL, il match d'andata si è chiuso con uno Yaremchuk e un autogol di Haller mentre per gli olandesi le reti portano il timbro di Tadic e Haller. Torna lo spettacolo dellacon una partita dall'esito ancora incerto Da una parte ci sono gli olandesi che sono primi nel loro campionato e stanno lottando punto a punto con il Psv Eindhoven. Nel match giocato venerdì, l'Ajax ha vinto all'ultimo minuto contro il Cambuur con rete della vittoria firmata Ryan Gravenberch. Dall'altra parte c'è il Benfica, terza forza del campionato portoghese dietro a Porto e Sporting Lisbona: la prima posizione della classifica è proibitiva ma sicuramente c'è più competizione per le ultime posizioni del podio con lo Sporting che dista solo tre punti in classifica. Per quanto riguarda la CL, il match d'andata si è chiuso con uno spettacolare 2-2 ed anche il ritorno non sarà da meno: per i portoghesi andarono a segnoe unmentre per gli olandesi le reti portano il timbro di

PROBABILI FORMAZIONI

AJAX (4-3-3): Onana; Rensch, Schuurs, Martínez, Blind; Edson Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadić. All. Ten Hag

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Everton, Gonçalo Ramos, Rafa Silva, Darwin Núñez. All. Verissimo

STATISTICHE

L'Ajax vanta una tradizione positiva in casa contro le squadre portoghesi nelle competizioni UEFA: l'unica sconfitta tra le mura amiche risale addirittura al febbraio 1969 (1-3 contro il Benfica).

Compresi i turni di qualificazione, il Benfica ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte contro squadre olandesi in competizioni europee: 1-0 contro l'AZ in UEFA Europa League nel 2013-14. Sei delle altre nove partite sono finite in parità (3D), compreso un pareggio in questa stagione nei preliminari di Champions League.

L'Ajax ha vinto tutte e tre le sue partite in casa in Champions League in questa stagione, se riuscisse a vincere anche la quarta sarebbe la prima volta che accade dal marzo 1996, quando con Luis Van Gaal in panchina i lancieri arrivarono a vincerne 7 in fila.

Sébastien Haller è stato coinvolto direttamente in 13 azioni da gol in questa edizione della Champions League, più qualsiasi giocatore nella competizione attualmente in corso

Roman Yaremchuk, autore del gol del pari all'andata, ha segnato nelle sue ultime due partite di Champions League con il Benfica. L'ultimo giocatore ucraino a segnare in tre partite consecutive di Coppa Campioni è stato Andriy Shevchenko con il Milan nell'aprile 2005.

DOVE VEDERLA IN TV

La gara sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile vedere il match sono Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport Uno (202 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). I clienti Sky potranno usufruire anche del servizio streaming Sky Go. La partita sarà visibile anche in streaming su NOW.

