Atalanta che viene staccata dal Villarreal dopo il match casalingo contro il Manchester United e il Cristiano Ronaldo (che nel frattempo ha trovato il 5° e il che viene staccata daldopo il match casalingo contro ile il pareggio subito al 91' . Ma nulla è ancora perduto, visto che gli uomini di Gasp sono a 2 punti dalla vetta essendosi ormai lasciati alle spalle la doppia sfida allo spauracchio(che nel frattempo ha trovato il 5° e il 6° gol in carriera contro i nerazzurri ). Ora ci saranno le sfide contro Young Boys e Villarreal (in casa a chiudere il girone) e ci sono quindi tutti i crismi per poter sognare il passaggio del turno. Con 6 punti, non si scappa, l'Atalanta sarebbe qualificata indipendentemente dal risultato delle altre.

Girone F, la classifica dopo 4 giornate

Ad

SQUADRA PUNTI DIFFERENZA RETI MANCHESTER UNITED 7 +1 VILLARREAL 7 +4 ATALANTA 5 0 YOUNG BOYS 3 -5

Champions League Allegri: "Gli ultimi 5 minuti sono l'emblema di questa Juve" 31 MINUTI FA

Il calendario delle ultime 2 giornate

Mercoledì 23 novembre: Villarreal-Manchester United I Young Boys-Atalanta ;

Mercoledì 8 dicembre: Atalanta-Villarreal I Manchester United-Young Boys

I giochi sono ancora apertissimi per la squadra di Gasperini che in passato si è trovato anche in situazioni ben più intricate, riuscendo comunque a passare il turno. Come accaduto lo scorso anno contro Liverpool e Ajax, anche quest’anno potrebbe essere decisivo il fatto di non aver perso ambo le due gare con il Manchester United. Questo dà un vantaggio in più ai bergamaschi che avranno il destino nelle proprie mani nell'ultima gara contro il Villarreal in casa.

Gasperini: "Ronaldo macchina da gol, mi dispiace sia partito"

Champions League Juve e Bayern già agli ottavi: la situazione girone per girone 39 MINUTI FA