A un certo punto ci credevamo. Certo è che con queste squadre basta un episodio, l'1-2 ha riacceso tutto, hanno messo molti attaccanti e a noi è mancato il gol del 3-1 che avrebbe chiuso la partita. Ci siamo andati vicini, era una bella occasione. Un po' di fisicità in più, oltre alle assenze, ci avrebbe aiutato. Ma abbiamo fatto il massimo". Gian Piero Gasperini non nasconde il suo rammarico dopo aver sfiorato la grande impresa contro il Manchester United : "

Sulla partita

Abbiamo una identità precisa, non era facile venire qui e giocare in una certa maniera. Sono partite di altissimo livello, dobbiamo tenere i momenti di entusiasmo degli avversari. Non è facile giocare contro il Manchester, sono stati bravi a segnare nelle mischie. Sono molto dispiaciuto per il risultato, ma riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno.

Sull’infortunio di Demiral

Abbiamo subito l'assenza di Demiral nel gioco aereo, per quanto i ragazzi abbiano fatto una prestazione di alto livello. Avevamo cinque giocatori fuori, Demiral nello stesso reparto, chiunque è entrato ha fatto una buona prestazione.

Sulla qualificazione

Giriamo a 4 punti, nulla è compromesso. Chiaro dovremo provare a vincere con il Manchester la prossima a Bergamo, ma dovremo stare attenti perché sarà una partita diversa, questa squadra proverà a correre negli spazi e lì può fare male.

