Gian Piero Gasperini si giocherà Mercoledì sera l'Atalanta disi giocherà il dentro-fuori contro il Villarreal in chiave ottavi di Champions League con il vantaggio del supporto del proprio pubblico, ma con l'obbligo di vittoria. Ecco le parole dell'allenatore della Dea nella consueta conferenza stampa della vigilia:

"Arriviamo a questa gara in un momento molto buono di risultati, ma dobbiamo essere bravi a cancellare sia sconfitte che vittorie, si riparte dallo 0-0, abbiamo un solo risultato utile. Giocheremo in casa la gara decisiva, c'è fiducia. Dentro/fuori? Negli ultimi anni è successo con Shakhtar e Ajax, ma anche col PSG, non siamo arrivati in semifinale per pochi minuti. È il bello di questa competizione dove le partite da dentro o fuori creano un'attesa e un pathos sicuramente superiore".

Sull'allarme neve

"Spero che le condizioni atmosferiche non vadano ad influire, sarebbe un peccato indipendentemente dal risultato, mi auguro che ci dia un po' di treguo, spero che le previsioni non siano così pessimistiche".

Sul Villarreal

"È una squadra forte, all'andata ci sono state più gare nella stessa partita, non c'è mai stata una supremazia. Diventeranno fondamentali gli episodi, dovremo essere bravi a sfruttarli e precisi. Hanno vinto meritatamente Europa League e Supercoppa, poi Emery anche col Siviglia ha raggiunto traguardi fantastici".

Sugli obiettivi

"Concorriamo per lo Scudetto, la Champions e la Coppa Italia, ma ridurre tutto a una vittoria di un campionato o di una Champions per misurare il valore di questa squadra, si rischia di togliere molto a quello che fanno questi ragazzi. La vittoria è avere tutta Bergamo a vivere queste partite, specialmente dopo quanto abbiamo passato negli ultimi due anni. Non dobbiamo dimenticarlo".

Sul possibile terzo posto

"Non possiamo avere pensieri negativi, dobbiamo pensare solo al meglio. Oggi dobbiamo avere un unico pensiero, un'unica voglia di arrivare".

Sugli infortunati

"C'è fuori soltanto Gosens, speriamo di recuperarlo già a gennaio, c'è qualche acciacco dovuto alla partita di Napoli, ma speriamo che possano recuperare tutti. La gara di domani può avere più partite nei 90', dovremo essere bravi a sfruttare i nostri momenti e impedire a loro di sfruttare le occasioni. Sarà una partita spettacolare, mi auguro bella come l'andata".

Gasperini: "Dalla Champions abbiamo sempre imparato"

