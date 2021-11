La sconfitta subita in rimonta all'andata all'ha un po' complicato i piani dell'che è stata raggiunta in classifica dal, ma la squadra di Gasperini conta di 'rendere il favore' nel match del. Bergamaschi che si presentano con un 3-4-2-1:sempre in difesa, c'èa centrocampo. In attacco il duoa sostegno dell'unica punta Zapata. Solskjaer va col 3-5-2 per stare più attenta in fase difensiva, con duo d'attacco. Il portoghese ha il piedino caldo? Già 4 i gol in carriera all'Atalanta, compreso quello dell'andata che è valso il 3-2 finale