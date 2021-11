Momento molto caldo a. Prima il lancio di oggetti ai danni di Reina nel match contro la Lazio di sabato 30 ottobre, poi il raid contro inella notte tra domenica e lunedì. Alcuni supporter inglesi, già presenti in Italia in vista di Atalanta-Manchester United di martedì , non hanno ricevuto la migliore delle accoglienze in città. Questi tifosi, mentre erano al pub "The Ritual Pub" di via Francesco d’Assisi hanno subito un lancio di oggetti da parte dei sostenitori dell'Atalanta, come riportato dalla. Il gestore del locale è riuscito in tempi brevissimi a chiudere il pub ma, nonostante questo, ci sono stati due feriti coinvolti nel raid.