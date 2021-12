Atalanta-Villarreal, match del girone F valido per la qualificazione agli ottavi di Champions League, si è concluso col punteggio di 3-2 in favore degli spagnoli

Gli uomini di Gasperini escono con le ossa rotte dalla fase a gironi e “retrocedono” in Europa League. Una prestazione scialba e disunita nega ai nerazzurri il terzo accesso consecutivo agli ottavi di Champions League, dopo le vittorie all’ultimo turno . Una prestazione scialba e disunita nega ai nerazzurri il terzo accesso consecutivo agli ottavi di Champions League, dopo le vittorie all’ultimo turno sullo Shakhtar nel 2019 e sull’Ajax nel 2020.

Ad

La disperazione di Duvan Zapata, Villarreal-Atalanta, Champions League, LaPresse Credit Foto LaPresse

Serie A Verona-Atalanta: probabili formazioni e statistiche 9 ORE FA

E’ forse l’inerzia negativa infusa dalla dura legge delle probabilità a incanalare immediatamente la partita sul binario amarillo: dopo soli 3’, Arnaut Danjuma approfitta di uno svarione difensivo di Demiral per trafiggere Musso a tu per tu. La reazione dell’Atalanta è repentina, ma effimera: dopo 15’ di assedio, i bergamaschi allentano la morsa e permettono a Capoue di raddoppiare al 42’ con una percussione letale. Dea sterile e sfilacciata in fase di costruzione, imballata e incerta in difesa.

Un Gasperini incredulo non può che strigliare i suoi durante l’intervallo, ma a troncare le speranze atalantine è il solito Danjuma, che al 52’ aggira la marcatura di Toloi in un fazzoletto di campo e insacca da posizione ravvicinata. La sola spinta del subentrato Malinovskyi non può rimediare una prima ora di gioco opaca: l’ucraino, entrato all’intervallo al posto di Pessina, scheggia la traversa su punizione prima di insaccare il gol del 3-1 a rimorchio. Sul finale, la Dea torna a sperare: Zapata trova persino il gol del 3-2 su assist chirurgico di Ilicic, e Muriel centra il palo all'86'. Ma ormai è troppo tardi. Ci saranno solo due italiane agli ottavi di Champions League.

Tabellino

ATALANTA-VILLARREAL 2-3

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral (45’ Djimsiti), Palomino; Hateboer, De Roon (55’ Muriel), Freuler, Maehle (90’ Zappacosta); Pessina (45’ Malinovskyi); Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Moi Gomez (93’ Pena), Capoue, Parejo (93’ Trigueros), Alberto Moreno (88’ Pedraza); Gerard Moreno (80’ Iborra), Danjuma (88’ Dia). All. Emery.

Arbitro: Anthony Taylor.

Gol: 3’, 52’ Danjuma (V), 42’ Capoue (V), 72’ Malinovskyi (A), 80’ Zapata (A)

Assist: Parejo (V), Moi Gomez (V), Gerard Moreno (V), Maehle (A), Ilicic (A)

Ammoniti: Alberto Moreno (V), Parejo (V), Muriel (A)

Il gol di Duvan Zapata in Atalanta-Villarreal - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 11 momenti chiave

3’ - GOL! DANJUMA COLPISCE IN CONTROPIEDE, VILLARREAL SUBITO IN VANTAGGIO. Svarione difensivo di Demiral, che perde tempo e palla a metà campo: Parejo lancia la corsa di Danjuma, che infila Musso a tu per tu.

10’ - TOLOI ANTICIPA DI TESTA MA NON TROVA LA PORTA! Pennellata chirurgica di Ilicic su calcio di punizione, Toloi anticipa l'uscita di Rulli di testa ma la sua conclusione si spegne di poco sopra la traversa.

17’ - BOLIDE DI FREULER, RULLI C'E'! Altra iniziativa personale del centrocampista nerazzurro, che da fuori area insidia l'angolino del secondo palo con un tiro a giro. Rulli respinge in tuffo plastico.

38’ - RULLI SMANACCIA SU DEMIRAL! Grande occasione per l'Atalanta sul corner battuto da Ilicic! Demiral torreggia su Capoue, il suo stacco di testa è ben angolato. Rulli devia in angolo con un gran riflesso!

42’ - GOL! CAPOUE RADDOPPIA PER IL VILLARREAL! Il centrocampista amarillo recupera palla al limite dell'area, poi si ripresenta a tu per tu con Musso e insacca sotto alla traversa. Gelo a Bergamo.

52’ - GOL! DANJUMA CALA IL TRIS! Gerard Moreno si districa nel cuore dell'area di rigore e scarica per il compagno: Danjuma aggira Toloi e deposita in rete. Atalanta sotto shock.

58’ - MALINOVSKYI SCHEGGIA LA TRAVERSA! Punizione da posizione defilata, la sciabolata dell'ucraino fa tremare la traversa.

64’ - ZAPATA SI DIVORA IL 3-1! In area di rigore, il colombiano si avventa su una palla vagante. Rulli è fuori dai pali, ma Zapata conclude a lato. Occasione clamorosa.

72’ - GOL! MALINOVSKYI ACCORCIA PER L'ATALANTA, 3-1! L'ucraino arriva a rimorchio e trafigge Rulli nell'angolino. All'Atalanta servono 3 gol in 20 minuti!

80’ - GOL!! DUVAN ZAPATA RIAPRE IL MATCH! Tocco felpato di Ilicic, che libera Zapata in area. La punta della Dea beffa Rulli con un tocco morbido.

86’ - PALO MURIEL, TOLOI SBAGLIA A PORTA VUOTA! Occasione clamorosa per la Dea! Muriel centra il palo con una conclusione dal limite. La palla rimbalza sul corpo di Toloi, che da due passi non riesce a direzionare il rimpallo in rete.

Il momento social

Il migliore

Arnaut DANJUMA: la freccia dorata nell'arsenale di Emery; nel primo tempo manda in cortocircuito Demiral e impone il vantaggio, poi completa l'opera nel secondo tempo con un gol di rapina. Un bolide incontenibile.

Il peggiore

Merih DEMIRAL: Parte con un errore imperdonabile a questi livelli (vedasi Tomori contro il Liverpool) "causando" l'1-0 degli spagnoli dopo una sanguinosa palla persa a centrocampo. Danjuma capisce che è in serata no e lo punta costantemente, mettendo in evidenza le lacune del difensore turco nell'1 vs 1. Sul 2-0 tiene in gioco Capoue. Disastroso.

Gasperini: "Non si può ridurre tutto quello fatto a vincere un titolo"

Champions League L'Atalanta si qualifica agli ottavi di finale se... 21 ORE FA