L'Atalanta finisce in Europa League, sconfitta la Villarreal nella partita che avrebbe dovuto vincere per andare agli ottavi di Champions League. Sotto 3-0 dopo un’ora, la squadra di Gasperini si è riaccesa quando Malinovskyi ha trovato il gol del 3-1. Zapata all’80’ ha illuso, ma il risultato poi non è più cambiato. Ecco le pagelle dei protagonisti della sfida del Gewiss Stadium.

--- Le pagelle dell'Atalanta ---

Juan MUSSO 6 - Non ha responsabilità nei tre gol subiti dai suoi

Rafael TOLOI 4,5 - Si salva fino al 3-0, ma la figuraccia arriva anche per lui quando Danjuma gli gira attorno come un palo prima di firmare la doppietta personale

Merih DEMIRAL 4 - Parte con un errore imperdonabile a questi livelli (vedasi Tomori contro il Liverpool) "causando" l'1-0 degli spagnoli dopo una sanguinosa palla persa a centrocampo. Danjuma capisce che è in serata no e lo punta costantemente, mettendo in evidenza le lacune del difensore turco nell'1 vs 1. Sul 2-0 tiene in gioco Capoue. Disastroso (dal 46' DJIMSITI 5,5 - Prova a mettere qualche pezza durante l'assedio degli uomini di Emery)

José Luis PALOMINO 5 - In occasione del 3-0 si perde Gerard Moreno. Alla lunga soccombe come i colleghi della retroguardia

Hans HATEBOER 5 - In costante proiezione offensiva sulla destra nel primo tempo, ma zero concretezza. Nella ripresa sparisce

Marten DE ROON 5 - Non riesce a incidere al cospetto dei centrocampisti fisici e allo stesso tempo tecnici del Sottomarino Giallo. La sua prestazione è la perfetta istantanea dell'impotenza della Dea nella prima ora di gioco (dal 54' MURIEL 6 - Nel finale fa tremare gli spagnoli colpendo il palo da fuori area. I tifosi bergamaschi se lo sogneranno per diverse notti)

Remo FREULER 5,5 - Ogni volta che riceve il pallone sui piedi viene attaccato. Una delle rare occasioni della Dea nel primo tempo è un suo tiro a giro prontamente sventato da Rulli. Cresce un po' nella ripresa

Joakim MAEHLE 5 - L'assenza di Gosens, fermo da settembre per un problema muscolare, si sente anche e soprattutto in queste partite. Troppo timido l'atteggiamento dell'esterno danese

Matteo PESSINA 5,5 - Meno ispirato del solito. Gasp se ne accorge e a fine primo tempo lo richiama in panchina (dal 46' MALINOVSKYI 6 - Gran botta da fuori area che riaccende le speranze nerazzurre)

Josip ILICIC 5 - Dei 22 giocatori in campo è quello con più qualità, ma è quasi irritante come riesca a metterla in pratica a intermittenza: l'assist per Zapata è da 7, l'atteggiamento complessivo da 3. Media presto fatta

Duvan ZAPATA 5,5 - E' il giocatore che ci crede di più tra i bergamaschi, soprattutto nei momenti più bui. Svaria da destra a sinistra, ci mette il fisico e la grinta e segna un gran gol attaccando la profondità (12° stagionale). Nel finale sfiora addirittura il pari di testa.

La disperazione di Duvan Zapata, Villarreal-Atalanta, Champions League, LaPresse Credit Foto LaPresse

All. Gian Piero GASPERINI 5 - Dopo il 2-0 cammina nervosamente davanti alla sua panchina sussurrando "Questa non è la mia squadra". Difficile trovare parole migliori per fotografare il pesante k.o. maturato nella prima ora di gioco e subito dalla Dea tra le mura amiche. La serata no può capitare. Il rammarico più grande, però, rimangono i pari all'ultimo contro il Manchester United e quello contro il modesto Young Boys. Si riscatterà in Europa League?

--- Le pagelle del Villarreal ---

VILLARREAL (4-4-2): Rulli 6; Foyth 6, Albiol 6,5, Pau Torres 6, Estupinan 6,5; Gomez 6 (dal 92' Pena s.v.), Capoue 7, Parejo 7 (dal 91' Trigueros s.v.), Moreno 6 (dall'87' Pedraza s.v.); Gerard Moreno 6,5 (dall'81' Iborra s.v.), Danjuma 8 (dall'88' Dia s.v.). All. Emery 7.

Gasperini: "Non si può ridurre tutto quello fatto a vincere un titolo"

