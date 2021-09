Atalanta batte lo Young Boys in una match già delicato per il passaggio agli ottavi, e non poteva essere altrimenti Colonia (nelle ultime due annate l'Atalanta giocava a San Siro o a Bergamo ma senza pubblico). A decidere è Pessina che prima si mangia Dea. Qualche errore là davanti, a livello realizzativo più che altro, ma Gasperini può essere comunque contento visto il ritorno in campo di Muriel. E che Muriel, con il colombiano che in pochi minuti ha fatto venire il mal di testa ai difensori ospiti. Brutta notizia però l'infortunio di Gosens: ko muscolare per il tedesco che salterà Non è stata una passeggiata, tutt'altro. L'batte loin una match già delicato per il passaggio agli ottavi, e non poteva essere altrimenti nel girone con Villarreal e Manchester United , trovando così la prima vittoria dell'anno in Champions. La prima "vittoria europea” davanti ai tifosi a Bergamo dal 1990, quando i nerazzurri batterono il(nelle ultime due annate l'Atalanta giocava ao a Bergamo ma senza pubblico). A decidere èche prima si mangia un gol nel primo tempo , poi si rifà nella ripresa, diventando così il primo giocatore italiano a segnare in Champions per la. Qualche errore là davanti, a livello realizzativo più che altro, mapuò essere comunque contento visto il ritorno in campo di. E che Muriel, con il colombiano che in pochi minuti ha fatto venire il mal di testa ai difensori ospiti. Brutta notizia però l'infortunio di: ko muscolare per il tedesco che salterà sicuramente il Milan

Tabellino

Atalanta-Young Boys 1-0 (0-0 primo tempo)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Tolói, Demiral, Djimsiti; Zappacosta (90' Giu.Pezzella), de Roon, Freuler (90' Koopmeiners), Gosens (11' Maehle); Pessina (75' Pasalic), Malinovskyi (75' Muriel); D.Zapata. All. Gian Piero Gasperini

YOUNG BOYS (4-3-2-1): von Ballmoos; Hefti (83' Maceiras), M.Camara, Lauper, U.Garcia; Aebischer (84' Spielmann), Martins Pereira, Sierro (69' Mambimbi); Elia (66' Rieder), Moumi Ngamaleu; Siebatcheu (66' Kanga). All. David Wagner

Marcatori: 68' Pessina (A)

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Ammoniti: 65' Sierro, 90' Zappacosta

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti

5' CHANCE PER ZAPATA - Il colombiano riceve dal limite dell'area, riesce a sfondare grazie ad un rimpallo, ma trova un attento von Ballmoos che respinge il suo sinistro.

17' GOL ANNULLATO - Avanti l'Atalanta con l'autorete di Lauper sul tiro-cross di Toloi, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Interviene però il VAR ed annulla tutto: Toloi era in fuorigioco sul servizio di Malinovskyi.

Toloi a segno durante Atalanta-Young Boys (gol poi annullato) - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

28' OCCASIONE ELIA - Young Boys pericoloso con Elia che riesce ad entrare in area scavalcando i difensori dell'Atalanta, ma apre troppo il destro e non trova la porta di Musso. Che chance sprecata.

44' PESSINA NON CI ARRIVA - Batti e ribatti in area, Pessina ha una ghiotta chance da due passi, ma non riesce a calciare con von Ballmoos che recupera in uscita.

61' CI PROVA ZAPPACOSTA - Zapata riesce a servire in qualche modo Zappacosta in area, l'ex Chelsea si accentra e va col destro ma von Ballmoos risponde presente.

68' GOL PESSINA - L'Atalanta finalmente la sblocca con il gol di Pessina che col mancino batte von Ballmoos da due passi. Tutto merito di Zapata che è andato a conquistare un pallone quasi in uscita dall'area, prima del servizio perfetto per il compagno di reparto.

Esultanza di Pessina per un gol in Atalanta-Young Boys - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

82' ZAPATA VICINO AL 2-0 - Colpo di testa del colombiano, ma von Ballmoos respinge in tuffo, poi Zappacosta non riesce a ribadire in rete.

89' MURIEL VICINO AL GOL - Numero del colombiano che entra in area, ma il tiro è troppo facile per von Ballmoos. Peccato.

90+2 OCCHIO A MARTINS PEREIRA - Destro dal limite del centrocampista dello Young Boys che batte forte e per poco non trova la porta di Musso. Palla di poco alta sulla traversa.

90+3 MURIEL A TERRA IN AREA - Il colombiano chiede un rigore, ma Brych non è dello stesso avviso. Episodio da rivedere con Muriel che entra in area con un numero, e finisce giù sul contatto con Camara.

Muriel in azione durante Atalanta-Young Boys - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il momento social

L'infortunio di Gosens è la peggior notizia della giornata per tanti fantallenatori...

La statistica chiave

1 - Pessina è il primo giocatore italiano a segnare in Champions con la maglia dell'Atalanta. Un gol, a suo modo, storico.

Il migliore

Matteo PESSINA - Semina terrore tra le linee, vede e crea ordine dal traffico degli spazi stretti. Nel primo tempo si divora un tap-in facilissimo, ma alla seconda chance - pressoché identica - non sbaglia.

Il peggiore

Jordan SIEBATCHEU - Eroe contro il Manchester United, questa volta non punge. Anzi, non tocca neanche un pallone nella ripresa. Non dà punti di riferimento alla difesa dell'Atalanta, ma neanche ai suoi compagni di squadra...

Le pagelle

