Primo successo europeo con i tifosi, in casa, per l'Atalanta in Champions, considerando che nelle ultime due annate si giocava a San Siro o a Bergamo ma senza tifosi. Un 1-0 molto importante per gli uomini di Gasperini che arrivano alla doppia sfida contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo con 4 punti su 6, un bel bottino considerando che la Dea ha già giocato in casa del Villarreal. È un'Atalanta che può ambire anche al 1° posto del girone dice Gasp, anche se l'obiettivo principale resta la qualificazione - in qualunque modo possibile - agli ottavi di finale. Bene il rientro di Muriel, ma c'è il neo di Gosens. Stiramento per il tedesco che rientrerà solo dopo la sosta per le Nazionali.

Bello vincere a Bergamo col pubblico

Non avevamo vinto ancora a Bergamo, è stata una bellissima serata con entusiasmo e col nostro pubblico. Abbiamo vinto una partita difficile dove la squadra è stata brava, giocando con accanimento, lucidità e attenzione e abbiamo vinto meritatamente. Il pareggio di Villarreal e la vittoria di stasera era ciò che auspicavamo. La qualificazione inizia adesso con le due partite con il Manchester United. Bisogna cercare punti ovunque, le partite sono molto equilibrate

Quanto vi dà in più Muriel?

Ha fatto vedere stasera alcune giocate in cui è andato vicino al gol. Ora dovrà avere la condizione migliore possibile. Per Gosens è uno stiramento, speriamo di recuperarlo durante la sosta. Il siparietto con Muriel? Come lui si avvicina per entrare facciamo gol. Ci voleva, era un momento teso...

Muriel in azione durante Atalanta-Young Boys - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Stasera troppi gol sbagliati?

Al di là del blasone dello Young Boys, sono pericolosi in ripartenza e sono abituati a giocare sul sintetico, a ritmi molto veloci. Siamo stati bravi difensivamente, su quello abbiamo basato la nostra partita. Non concedere spazi e ripartenze. Avevamo fiducia, abbiamo avuto occasioni e con l’andare della partita ci hanno dato più spazio. Avevamo la fiducia di vincerla anche nel finale

Primo posto nel girone?

È un bivio importante, anche se non sarà decisivo nemmeno quello. Sono due partite dove possiamo sperare di mettere basi per avere un vantaggio in più nel finale. Fino all’ultimo lotteremo. Ci auguriamo il pareggio tra Manchester United e il Villarreal, ora pensiamo alla gara di Manchester dove, per noi, è già una soddisfazione giocare

