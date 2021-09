Gasperini ha parlato prima della sfida fra Gian Pieroha parlato prima della sfida fra Atalanta e Young Boys prevista per domani sera, mercoledì alle ore 18.45, al Gewiss Stadium di Bergamo. "È una gara importante ma non decisiva, il fatto che lo Young Boys abbia battuto il Manchester rende tutto più complicato. È importante, ma quelle decisive arriveranno più avanti".

Sullo Young Boys

"È una squadra ben organizzata, ha sempre giocato 4-4-2 ma con il Manchester United ha variato. È una squadra abituata e allenata per vincere, nelle ultime dieci partite ne ha vinte 9 e pareggiata una, attacca con tutti quanti. È una squadra di sicuro valore, ma domani dobbiamo fare una gara fondamentale per portare a casa i tre punti".

Su Muriel

"Per quanto riguarda Muriel oggi faremo un provino definitivo, ma visto quel che ha fatto negli scorsi giorni penso possa tornare in panchina, è disponibile e arruolabile".

Recupero post Inter

"Non è così scientifico, noi a Salerno abbiamo giocato dopo quattro giorni e siamo stati molto più in difficoltà che contro il Sassuolo dove abbiamo giocato dopo tre giorni. Sotto l'aspetto fisico e atletico, recuperare dopo quattro giorni è possibile e agevole. Sono le energie nervose a essere più imprevedibili, anche da soggetto a soggetto. Qui c'è il vantaggio di giocare la partita di Champions: non ci sono grossi problemi dal punto di vista nervoso, perché sono talmente di prestigio e valore che tutti le sentono nel modo giusto".

Questione antidoping

"C'è una sentenza, non ho altro da aggiungere. È equa e giusta, spero sia finita".

(Il tecnico dell’Atalanta era stato deferito il 13 aprile scorso per avere insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa. Questa la sentenza: "Oggi l'esito dell'udienza di ieri, con la seguente nota di biasimo: "Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico del sig. Gian Piero Gasperini (tesserato FIGC), visti gli artt. 3.3, 13.3 del CSA 2021 afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e dispone nei confronti del predetto la sanzione della nota di biasimo. Condanna il Sig. Gian Piero Gasperini al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00", ndr)

Gasperini: "Dalla Champions abbiamo sempre imparato"

