Ritorna la Champions League per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri al debutto europeo in casa affrontano lo Young Boys, insolita capolista del girone. Al Gewiss Stadium di Bergamo, la Dea mette nel mirino i tre punti dopo aver pareggiato 2-2 sul campo del Villarreal grazie alle reti di Freuler e Gosens. Gli svizzeri, invece, sono reduci dal clamoroso successo in rimonta contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Dopo la rete del portoghese, Ngamaleu e Siebatcheu hanno ribaltato le sorti della sfida regalando i primi tre punti a David Wagner.

Atalanta-Young Boys: probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Young Boys (4-2-3-1): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, Martins Pereira; Fassnacht, Aebischer, Moumi; Elia. All. Wagner

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Gasperini: “Finalmente una bella partita, pari giusto”

Le statistiche dell'Atalanta

Per il terzo girone di Champions consecutivo l’Atalanta trova una squadra inglese: dopo il Manchester City e il Liverpool, ora il Manchester United.

Atalanta con un bilancio comunque positivo nelle coppe europee contro lo squadre inglesi: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte in sei sfide.

Due vittorie contro il Valencia, due sconfitte contro il Real Madrid e un pareggio contro il Villarreal nei cinque precedenti dell’Atalanta in Champions League contro squadre spagnole.

L’Atalanta non ha mai incontrato squadre svizzere nelle coppe europee: con lo Young Boys prima sfida.

Lo Young Boys ha perso quattro delle ultime cinque sfide europee contro squadre italiane nelle coppe europee (1V): gli ultimi due ko contro la Roma nell’ultima Europa League.

