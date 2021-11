Sorride l'Atletico Madrid che potrà contare su Antoine Griezmann per la fondamentale sfida di Champions League contro il Milan in programma mercoledì 24 novembre al Wanda Metropolitano. L'UEFA ha deciso infatti di dare al francese solo una giornata di squalifica; recupero importante anche in ottica infortuni visto che i Colchoneros hanno perso Joao Felix (sostituto naturale in campo del francese) che dovrà fermarsi per qualche settimana.

Gli spagnoli si trovano al terzo posto in classifica a -1 dal Porto, mentre il Milan è quarto con un solo punto e ha bisogno di due vittorie per sperare nella qualificazione. All'andata, a San Siro, finì 2-1 per l'Atletico con Griezmann che pareggiò il vantaggio di Leao e Suarez che condannò i rossoneri con un discusso rigore nel recupero.

