momento di tensione al termine di Atletico Madrid-Liverpool, gara valida per il Gruppo B – quello del Milan – in Champions League e Qualcheal termine di Atletico Madrid-Liverpool, gara valida per il Gruppo B – quello del Milan – in Champions League e vinta dai Reds per 2 a 3 . Nel finale un episodio da rigore ha scaldato gli animi, con Gimenez toccato in area da Jota, per un rigore non concesso dopo un lungo controllo al VAR dell’arbitro Siebert.

Al Cholo Simeone non è probabilmente piaciuta questa decisione, tanto che al termine della gara è scappato dritto negli spogliatoi imboccando il tunnel a tutta. Una mossa che ha fatto stizzire il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, che era invece andato verso Simeone per cercare di stringergli la mano.

Nulla di grave però, almeno stando alle parole di Klopp. Il tecnico a caldo non ha reagito benissimo, come vedete della foto e dal video qui sopra, ma poi ai microfoni della TV inglese BT Sport ha ridimensionato l’episodio: “Certo, situazioni così non piacciono molto. Sono andato per stringergli la mano e la reazione non è stata delle migliori; forse però nemmeno la mia. La prossima volta che ci vedremo ci stringeremo certamente la mano. Non è successo nulla di grave. Lui era ovviamente arrabbiato per l’episodio, non con me ma per la partita. Non c’è nient’altro”.

Dunque pace fatta? Appuntamento tra 2 settimane ad Anfield per vedere se sarà davvero così.

