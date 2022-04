Match complicatissimo per gli uomini di Guardiola quello del Wanda Metropolitano. I colchoneros hanno infatti eretto una barriera di dieci uomini sin dal 1' di gioco, murando tutte le conclusioni dei cityzens nel primo tempo, ad eccezione del mancino di Gundogan stampatosi sul palo al 33'. Nella ripresa i padroni di casa cambiano atteggiamento ed hanno schiacciato il City, sfiorando il gol in più occasioni con Felix, Lodi e Correa. Rissa nel finale con l'espulsione di Felipe ed un recupero che ha portato il match fino al 102'.

In virtù di questo risultato gli uomini di Guardiola accedono alla semifinale, dove si sfideranno in un doppio confronto con il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Ad

Phil Foden e Marcos Llorente Atletico Madrid-Manchester City - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Champions League Atletico-Manchester City: probabili formazioni e dove vederla in Tv 11/04/2022 A 10:46

Il tabellino

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo Mandava; Lemar (dall'82' Cunha), Marcos Llorente, Koke (dal 70' De Paul), Kondogbia, Renan Lodi (dal 70' Carrasco); João Félix (dall'82' Suarez). Griezmann (dal 70' Correa).All. Simeone

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker (dal 75' Akè), Stones, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne (dal 64' Sterling), Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva (dal 79' Fernandinho) All. Guardiola

GOL - Nessuno

ASSIST - Nessuno

NOTE: AMMONITI - Felipe (A), Llorente (A), Rodri (M), Savic (A), Akè (M), Mahrez (M), Foden (M), Cancelo (M)

ESPULSI - Felipe (A)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

33' PALO DI GUNDOGAN, PAZZESCO! Azione confusa del City con Gundogan che da centro area ha provato a cercare la porta col mancino colpendo il palo. Sfortunati il tedesco e De Bruyne a centrare in due occasioni il muro biancorosso dopo la ribattuta.

41' MAHREZ, MURATO! Gran dribbling dell'algerino che salta Lodi, si accentra dalla destra e prova a calciare a giro, colpendo il corpo di Felipe.

Ilkay Gundogan durante Atletico Madrid-Manchester City - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

52' FELIX, DI UN SOFFIO! Cross teso dalla destra di Koke ed intervento in spaccata del portoghese che in acrobazia non riesce di un nulla a giungere sul pallone e battere Ederson. Grandissima chance.

54' GRIEZMANN, FUORI DI UN NULLA! Esterno di controbalzo da fuori area su sponda di Felix che sfiora il palo della porta di Ederson. Conclusione splendida quella del francese.

73' DE PAUL, BRIVIDO! Numero di Felix, apertura per Correa e scarico a rimorchio per l'argentino che in corsa calcia violentemente col destro non riuscendo a centrare la porta.

88' STONES, DECISIVO! Lancio per Correa che fa sponda alle spalle per Cunha, bravissimo ad arrivare e calciare al volo col mancino, centrando il corpo di Stones.

90+7' MIRACOLO DI OBLAK! Imbucata di Mahrez per Gundogan che si trova a tu per tu con lo sloveno ma non riesce a far passare il pallone tra le gambe del portiere avversario. Si resta sullo 0-0.

Foden e Llorente, Atletico-City Credit Foto Getty Images

IL MIGLIORE

Renan LODI - Prestazione maiuscola del brasiliano. Pericoloso nello scialbo primo tempo dei suoi e scatenato nella ripresa, con continue discese sull'out di sinistra e continui problemi creati all'acciaccato Walker.

IL PEGGIORE

BERNARDO SILVA 6,5 - Il meno propositivo del tridente ospite nel primo tempo. Non meglio nemmeno nella ripresa con Kondogbia che lo cancella dal rettangolo verde fino all'inevitabile sostituzione di Guardiola.

IL MOMENTO SOCIAL

Guardiola: "Grazie Klopp, ma non sono il migliore al mondo"

Premier League City e Liverpool show, pari spettacolo: 2-2 all'Etihad 10/04/2022 A 15:25