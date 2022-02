Atletico Madrid-Manchester United, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, si è concluso col punteggio di 1-1 , frutto delle reti messe a segno da João Felix nel primo tempo e dal giovane Elanga a 10 minuti dalla fine. Gara arbitrata dal romeno Ovidiu Hategan. Vediamo qui insieme i migliori e i peggiori del match del Wanda Metropolitano.

Le pagelle dell'Atletico Madrid

Jan OBLAK 5,5 - Dorme sonni profondi per tutta la partita, venendo risvegliato di brutto nel finale: viene beffato dal diagonale forse non irresistibile di Elanga e non è sicuro nemmeno su Lingard.

José Maria GIMENEZ 6,5 - Protegge la porta dello United con la solita aggressività e le solite vibrazioni. Il resto lo fa l'attacco abulico dello United.

Stefan SAVIC 6,5 - Ha poco da rimproverarsi. Anzi, è autore di più di un'ottima chiusura difensiva.

Reinildo MANDAVA 5 - Gioca una gara a due facce: concentrato nel primo tempo, in difficoltà nel secondo, con la macchia del buco che manda in porta Elanga.

Sime VRSALJKO 6 - Nel primo tempo è una discreta spina nel fianco della difesa inglese, ma si divora un gol da zero metri. Nella ripresa un suo buco su Bruno Fernandes viene coperto da Savic.

Marcos LLORENTE 6,5 - Corsa e dedizione al servizio della squadra. Meno appariscente rispetto ad altri compagni, ma in realtà molto importante.

Geoffrey KONDOGBIA 6,5 - A tratti sembra il Kondogbia del Monaco, quello del derby milanese di mercato. Recupera palloni su palloni e li gioca spesso bene. Gran partita.

Hector HERRERA 6 - Bel primo tempo, ripresa un po' in affanno. Fino a quando ne ha è un motorino inesauribile in mezzo al campo.

Renan LODI 7 - Perfetto il cross che manda a segno João Felix, spesso ficcanti le sue incursioni offensive. Sulla fascia sinistra dell'Atletico è un fattore (dal 76' Thomas LEMAR s.v.)

João FELIX 7 - Non è troppo continuo, ma quando estrae dal cilindro le sue giocate di classe è proprio un bel vedere. Firma di testa l'illusoria rete del vantaggio (dal 76' Antoine GRIEZMANN 6 - Rischia di concretizzare il colpaccio: lo ferma la traversa)

Angel CORREA 5 - Cerca l'intesa con João Felix e qualche spunto personale, ma non è proprio una gran serata.

All. Diego SIMEONE 6 - Finalmente si è rivisto il vero Atletico Madrid, anche se in realtà solo per un tempo. Però perché Suarez in panchina per tutta la partita?

Joao Felix segna in Atletico Madrid-Manchester United Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Manchester United

David DE GEA 6 - Sorpreso da João Felix, salvato per due volte dalla traversa. Parate decisive? Nessuna, in realtà.

Victor LINDELOF 5 - Che non sia un terzino di ruolo, non è una novità. Poco e mal aiutato da Rashford e Sancho, lascia spazi a profusione che Renan Lodi sfrutta agevolmente (dal 66' Aaron WAN-BISSAKA 6 - Porta maggior serenità alla fascia destra dello United)

Raphael VARANE 5,5 - Si perde alle spalle João Felix, che non lo perdona. E per un tempo è in difficoltà anche con la palla tra i piedi.

Harry MAGUIRE 5,5 - Anche lui abbastanza colpevole per la mancata marcatura su João Felix. Poi cresce durante la partita.

Luke SHAW 5 - Viene inglobato nel grigiore generale dello United. Patisce Vrsaljko, non si spinge mai in avanti e si prende un'ammonizione (dal 66' Alex TELLES 6 - Meglio rispetto a Shaw. Nel finale si lascia andare a un paio di iniziative pregevoli)

Paul POGBA 5 - Completamente incapace di incidere nel primo tempo, nella ripresa dà qualche timido segnale di risveglio. Ma Rangnick lo toglie (dal 66' Nemanja MATIC 6 - Entra in una fase tutto sommato favorevole della gara e porta maggiore ordine in mezzo al campo)

FRED 5 - Negativo anche lui. Per quasi tutta la gara viene sovrastato dal centrocampo rivale, senza possibilità di replica.

Jadon SANCHO 5 - Evanescente. L'ombra di sé stesso. Combina poco, se non nulla, per tutta la partita (dall'82' Jesse LINGARD s.v.)

Bruno FERNANDES 6 - Si sbatte a vuoto per un'ottantina di minuti, senza riuscire a pungere. Poi, d'incanto, fa partire il perfetto pallone filtrante che manda a segno Elanga.

Marcus RASHFORD 5 - Una bella iniziativa personale dopo pochi minuti, poi il nulla cosmico. Grossa delusione (dal 75' Anthony ELANGA 6,5 - Un tiro in porta, un gol. Classe 2002, salva lo United e Rangnick firmando un gol dall'importanza capitale)

Cristiano RONALDO 5 - Poco servito dai compagni, pure lui ci mette del suo faticando a spaventare la difesa dell'Atletico. Un tiro largo e una sponda aerea dentro l'area sono i suoi highlights.

All. Ralf RANGNICK 5,5 - L'unica notizia positiva della serata è il pareggio. Dovrà lavorare parecchio per conquistarsi la qualificazione ai quarti.

