Stefano Pioli si rituffa in Champions. I rossoneri sono attesi dall'Atletico Madrid per il match da dentro-fuori ( Archiviato il primo k.o. in campionato contro la Fiorentina, il Milan disi rituffa in Champions. I rossoneri sono attesi dall'Atletico Madrid per il match da dentro-fuori ( in chiave qualificazione ) in programma mercoledì sera alle 21 al Wanda Metropolitano. Ecco le parole dell'allenatore nella consueta conferenza stampa della vigilia:

"Romagnoli sta meglio ed è pronto per giocare. Rispetto a Firenze tra i convocati si aggiunge solo Daniel Maldini".

Sul recupero di Tomori

"Ci prova per domenica (contro il Sassuolo ndr.). Vediamo, ha un problema all'otturatore, un muscolo che gestisce il movimento dell'anca".

Sulle scelte di formazione

"Le mie scelte passano sempre dalla condizioni di ogni singolo giocatore. L'infortunio di Rebic ci toglie una pedina importante. In queste partite dovrò cercare di gestire al meglio Leao, Ibra e Giroud. Giochiamo ogni tre giorni, ogni partita pesa tanto, vogliamo essere sempre competitivi".

Sull'Atletico e la gara d'andata

"Abbiamo analizzato come gioca l'Atletico Madrid prima dell'ultimo allenamento a Milanello. Per questa partita è abbastanza semplice motivare i ragazzi, è l'ultima occasione per restare in corsa in Champions League. Conosciamo bene le loro qualità e la loro capacità di rimanere dentro la partita fino alla fine. Credo sia una delle squadre in Europa che recupera di più da situazione di svantaggio".

Sul k.o. contro la Fiorentina

"Non si deve mai giudicare una prestazione per una giocata o per una situazione. A Firenze abbiamo perso perchè nelle due aree di rigore non siamo stati precisi come altre volte. Abbiamo avuto meno attenzione e qualità del solito. Non è una questione di approccio... Purtroppo non abbiamo fatto gol, ma questo è il calcio. Dobbiamo sapere per domani sera che serve la prestazione con qualità e attenzione nelle due aree di rigore, altrimenti la prestazione è aria fritta".

Le parole di Sandro Tonali

"La partita più importante è sempre quella che deve venire. Quindi domani è molto importante per tutti noi, dobbiamo fare uno step in più, cioè vincere. Dobbiamo pensare solo a domani e dare tutto quello che abbiamo. La Champions ci ha dimostrato che ci sono squadre con giocatori che possono risolvere la partita in pochi minuti come è successo all'andata. La partita dell'andata è stata condizionata dall'espulsione, ma nella prima parte siamo stati superiori. Dopo il rosso è stata un'altra partita. Dobbiamo andare là e provare a vincere. Diventare una bandiera del Milan? Ripercorrere la carriera dei grandi rossoneri sarebbe stupendo, ma è presto".

