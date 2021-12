le 16 squadre che lunedì 13 entreranno nell'urna di Nyon per il sorteggio degli ottavi. Sono cinque i club sicuri del primo posto: Liverpool, Ajax, Bayern Monaco, Manchester City e Manchester United. Sei quelli matematicamente qualificati: Chelsea, Juventus, Inter, PSG, Real Madrid e Sporting Lisbona. L’Italia, con due squadre qualificate, punta all’en plein che non riesce addirittura dal 2003/04. Ecco la situazione girone per girone: E' tempo di verdetti in Champions League: con la sesta e ultima giornata dei gironi si chiuderà la prima fase della competizione da cui usciranno. Sono cinque i club sicuri del primo posto: Liverpool, Ajax, Bayern Monaco, Manchester City e Manchester United. Sei quelli matematicamente qualificati: Chelsea, Juventus, Inter, PSG, Real Madrid e Sporting Lisbona. L’Italia, con due squadre qualificate, punta all’en plein che non riesce addirittura dal 2003/04. Ecco la situazione girone per girone:

Gruppo A

Ad

City e PSG matematicamente primo e secondo. Si gioca solo per l'accesso all'Europa League, con Bruges e Lipsia a 4 punti. Tedeschi favoriti (ospitano la banda di Guardiola) perché possono accontentarsi dello stesso risultato dei belgi.

Serie A Ibrahimovic su Calhanoglu: "Ha tratto vantaggio da una situazione tragica" UN' ORA FA

Gruppo B

Milan si contendono il secondo posto. I rossoneri passano se battono a San Siro il Liverpool e se al Dragao esce un pareggio o una vittoria non larga dei Colchoneros. E' bagarre totale. Porto, Atletico Madrid esi contendono il secondo posto. I rossoneri passano se battono a San Siro il Liverpool e se al Dragao esce un pareggio o una vittoria non larga dei Colchoneros. Qui l'analisi della "prima" alla Scala del Calcio

Pioli sui tanti infortuni: "Stiamo facendo di tutto, c'è da stringere i denti"

Gruppo C

Già tutto tutto stabilito. Il Dortmund è matematicamente in Europa League dopo tre ko consecutivi. Ajax e Sporting Lisbona qualificati. Besiktas ultimo a 0 punti.

Gruppo D

Sheriff terzo con Real e Inter qualificate. Per vincere il girone l’Inter deve vincere al Bernabeu.

Inzaghi: "Avevamo bisogno di conoscerci"

Gruppo E

Ultima chiamata per il Barcellona di Xavi che per qualificarsi deve vincere a Monaco di Baviera contro il Bayern a punteggio pieno (farà turnover o proverà a infliggere l'ennesima umiliazione ai blaugrana?). L'andata al Camp Nou terminò 3-0 per i bavaresi. L’alternativa è che il Benfica non batta in casa la Dinamo Kiev fanalino di coda. Situazione molto delicata.

Gruppo F

Manchester United qualificato da primo, secondo posto il palio in Atalanta-Villarreal con gli spagnoli che hanno due risultati su tre grazie al punto di vantaggio sulla Dea. La squadra di Gasp deve stare attenta anche a non farsi soffiare l'eventuale terzo posto (con annessa discesa in Europa League) dallo Young Boys

Gruppo G

Quattro squadre in fila indiana, tutte ancora in corsa. Si giocano Wolfsburg (5 punti)–Lilla (8) e Salisburgo (7)–Siviglia (6). Chi vince vola agli ottavi. L’ultima, il Wolfsburg, può addirittura qualificarsi da prima se vince e l’altra gara finisce in pari.

Gruppo H

Chelsea e Juve qualificate e a pari punti. La Juve passa per prima se vince e il Chelsea no, oppure se pareggia e il Chelsea perde. Lo Zenit è sicuramente terzo.

Milan, senti Klopp: "Lo staff medico mi impone il turnover"

Serie A Ferrero, spuntano le intercettazioni: "200 milioni di debiti" UN' ORA FA