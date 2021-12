Barcellona! La formazione di Xavi è stata eliminata dalla Champions, con i blaugrana che non sono riusciti a passare la fase a gironi (striscia di 17 anni consecutivi agli ottavi di Champions. Era dal 2004-2005, infatti, che il Barcellona raggiungeva almeno gli ottavi di finale. Mentre nel 2003-2004, non aveva neanche partecipato perché l'anno prima aveva concluso la Liga al 6° posto. Si temeva che questo giorno sarebbe arrivato... Per il! La formazione diè stata eliminata dalla Champions, con i blaugrana che non sono riusciti a passare la fase a gironi ( tutte le qualificate ). Il 3-0 patito in casa del Bayern Monaco , e la contemporanea vittoria del Benfica , hanno infatti fatto retrocedere i catalani in Europa League, interrompendo unadi Champions. Era dal 2004-2005, infatti, che il Barcellona raggiungeva almeno gli ottavi di finale. Mentre nel 2003-2004, non aveva neanche partecipato perché l'anno prima aveva concluso la Liga al 6° posto.

Un brutto colpo anche per le casse di Laporta e soci che ora dovranno fare a meno di tanti introiti che sarebbero arrivati, appunto, dalla Champions League. Tolta la mancata partecipazione alla Champions del 2003-2004, per risalire all'ultima eliminazione durante la fase a gironi bisogna andare all'annata 2000-2001. C'era ancora la doppia fase a gironi. E quel Barcellona - c'erano Cocu, Rivaldo, Kluivert, de Boer, Luis Enrique, Overmars - non passò la prima fase, giungendo alle spalle di Milan e Leeds United.

Per gli amanti delle statistiche; dal nuovo format, cioè quello della singola fase a gironi, l'unica squadra ad aver sempre raggiunto la fase ad eliminazione diretta è il Real Madrid. Dal 2003-2004 ad oggi, conta 19 qualificazioni consecutive agli ottavi.

