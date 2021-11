Champions League

Gruppo E: BARCELLONA-BENFICA 0-0

Serviva una vittoria alla squadra di Xavi, ma al fischio finale i catalani si possono dire soddisfatti di avere portato a casa quanto meno il pareggio. Partita bloccata con i portoghesi meglio messi in campo e consapevoli di potersi concedere il pari. I padroni di casa non si accendono mai e andrebbero addirittura sotto con il gol di Otamendi nel primo tempo, annullato per una presunta uscita del pallone su esecuzione del corner. Nel finale Seferovic si divora un gol a porta vuota e cestina il match point qualificazione per il Benfica a cui comunque potrebbe bastare battere la Dinamo Kiev all'ultima giornata. Per il Barcellona, invece, solamente la vittoria in casa del Bayern garantirebbe sicuramente gli ottavi di finale.

Il gol divorato da Seferovic al 93' contro il Barcellona Credit Foto Eurosport

Barcellona (4-3-3) - Ter Stegen; Ronald Araujo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Nico Gonzalez; Demir, Depay, Gavi.

Benfica (3-4-2-1) - Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen; Gilberto, Weigl, Joao Mario, Grimaldo; Rafa Silva, Everton; Yaremchuk.

1. BAYERN 15 2. BARCELLONA 7 3. BENFICA 5 4. DINAMO KIEV 1

Gruppo G: Siviglia - Wolfsburg 2-0 (13'Jordan, 97' Rafa Mir) , Lilla - Salisburgo 1-0 (31'David)

David esulta per il gol contro il Salisburgo Credit Foto Getty Images

Il Lilla si prende 3 punti di platino nello scontro diretto per la vetta del girone G contro il Salisburgo. Basta un colpo del solito David a regalare una vittoria che avvicina di molto alla qualificazione i francesi. Rimane in corsa anche il Siviglia che batte senza troppi problemi il Wolfsburg e sale al terzo posto a -1 dal Salisburgo. Partita semplicemente dominata dagli spagnoli che riescono, però, a chiudere la partita solamente a tempo scaduto.

1. LILLA 8 2. SALISBURGO 7 3. SIVIGLIA 6 4. WOLFSBURG 5

Gruppo H: Malmö - Zenit 1-1 (28'Rieks, 92'Rakitskyy (R.))

Dzyuba in azione contro il Malmo Credit Foto Getty Images

Partita decisiva per il terzo posto nel gruppo della Juve. Svedesi avanti nel primo tempo con una bella giocata di Rieks, poi Dzyuba sbaglia un rigore per i russi che restano in 10 nel finale. Nel recupero altro rigore per lo Zenit: questa volta dal dischetto parte Rakitskyy che non sbaglia e regala un punto che vale l'Europa League per la formazione di San Pietroburgo.

1. CHELSEA 12 2. JUVENTUS 12 3. ZENIT 4 4. MALMO 1

