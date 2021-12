Non è stata una settimana facile per Nicolò Barella: il centrocampista dell'Inter ha rimediato la sua prima espulsione diretta da professionista nel match di Champions League contro il Real Madrid, : il centrocampista dell'Inter ha rimediato la sua prima espulsione diretta da professionista nel match di Champions League contro il Real Madrid, terminato 2-0 in favore dei Blancos.

Al 64', la mezzala nerazzurra ha reagito violentemente a un intervento di Eder Militao, rifilando un pugno alle gambe del centrale brasiliano. L'arbitro Brych ha estratto il rosso diretto, condannando non solo la prestazione del giocatore azzurro, ma dell'intera sua squadra. Ora Barella rischia due giornate di squalifica , ovvero andata e ritorno degli ottavi di Champions League.

Barella: "Ho sbagliato. Sia io che Militao potevamo evitare"

In un'intervista a SportMediaset, il 24enne nerazzurro si è scusato: "E' stata una spinta. Ho sbagliato a reagire in quel momento anche perché non è stato un bel gesto per tutti quelli che guardavano. Ho reagito a una provocazione, potevo evitare non cadendo nel tranello come poteva evitare Eder Militao. Io comunque ho chiesto scusa, ho parlato con lui e con l'arbitro. Io ho ritenuto di dover scusarmi indipendentemente da questo, poi se avranno piacere a darmi solo una giornata di squalifica sarò contento".

Barella ha inoltre discusso la possibilità di vestire, un girono, la fascia di capitano dell'Inter: "Giocare nell'Inter è sempre un orgoglio, il capitano è ora Samir Handanovic e se lo merita. Io sono solo un ragazzo che cerca di dare il massimo".

Inzaghi: "Partita condizionata dall'espulsione: Barella si è scusato"

