Tra i primi verdetti della 4a giornata dei gironi di Champions League 2021-2022, il passaggio agli ottavi di finale del Bayern Monaco, che tritura all'Allianz Arena il Benfica: 5-2 con tripletta di Lewandowski, a cui viene anche parato un rigore. Ottavi conquistati con due giornate di anticipo e strada spianata per il primo posto, attualmente - a quota 12 - distante un solo punto nel gruppo E. Il Barcellona del nuovo allenatore Sergi vince a Kiev con Fati e balza al secondo posto a 6. Lille corsaro in rimonta a Siviglia e tutto aperto nel calderone del gruppo G. Atalanta: il Villarreal vince 2-0 con lo Young Boys Berna.

Ad

Bayern Monaco-Benfica 5-2 (gruppo E)

Pallone d'Oro A Lewandowski il Pallone d'oro? Spunta una lista: Jorginho solo 5° 27/10/2021 A 15:39

Il Bayern Monaco spazza 5-2 il Benfica all'Allianz Arena. Lo fa con un Robert Lewandowski spaziale: tripletta e 81 gol in Champions League. Dopo una rete annullata al Benfica al 15' a Lucas Verissimo per fuorigioco, Lewa segna per la prima volta al 26' ponendosi da terminale vincente a una grande incursione di Coman. Sane il raddoppio al 32': pescato lungo, Lewandowski innesca in area piccola Gnabry, che insacca col tacco. Al 38' il Benfica prova a riaprirla con un colpo di testa ravvicinato da parte di Morato. Quindi, dopo un penalty parato centralmente da Vlachodimos a fine primo tempo a Lewandowski, il Bayern dilaga nella ripresa: al 50' girata mancina di Sane su perfetta sponda aerea di Davies per il 3-1. Quindi, altre due reti di Lewandowski, prima su corridoio creato da Sane e poi in pallonetto su lungo rinvio di Neuer. In mezzo, la rete per gli annali di David Nuñez su assist dell'ex Inter João Mario. Finisce 5-2.

IL TABELLINO

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Nianzou, Upamecano, Davies (64' Richards); Goretzka, Kimmich (72' Sabitzer); Gnabry (85' Sarr), Sané (72' Müller), Coman (64' Musiala); Lewandowski. All.: Nagelsmann.

Benfica (4-3-3): Vlachodimos; Gilberto, Verissimo, Vertonghen, Morato; João Mario (77' Paulo Bernardo), Meïté, Grimaldo (77' Gonçalo Ramos); Pizzi (64' Rafa Silva), Yaremchuk (64' Darwin Nuñez), Everton (64' Diogo Gonçalves). All.: Jorge Jesus.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Gol: 26', 61' e 84' Lewandowski (BM), 32' Gnabry (BM), 38' Morato (Be), 49' Sane (BM), 74' Darwin Nuñez (Be).

Assist: Coman (Bm, 1-0), Lewandowski (BM, 2-0), Grimaldo (Be, 2-1), Davies (BM, 3-1), Sane (BM, 4-1), João Mario (Be, 4-2), Neuer (BN, 5-2).

NOTE - Al 45'+1 Vlachodimos (Be) para un calcio di rigore a Lewandowski (BM). Ammoniti: Verissimo, Upamecano, Nianzou,

Lewandowski-Vlachodimos Credit Foto Getty Images

Dinamo Kiev-Barcellona 0-1 (gruppo E)

Dopo l'esonero di Ronald Koeman, panchina "ad interim" di Sergi, proveniente dalla Masia. I catalani faticano a sbloccarla e, a inizio ripresa, si vedono negare (giustamente) un rigore dalla VAR per un episodio riguardante Ansu Fati, che finisce per scalciarsi da solo in area. E' proprio Fati a siglare il gol vittoria. Al 70', cross basso (deviato) di Mingueza dalla destra e tiro di prima intenzione a centro area da parte del talento classe 2002. Finisce 0-1, proprio come al Camp Nou. Barcellona, seppur con somma fatica, al secondo posto.

IL TABELLINO

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora (77' Tymchych), Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko (81' Shepelev); Garmash (71' Vitinho), Buyalskiy (81' Lednev), De Pena (77' Verbic); Tsygankov. All.: Lucescu.

Barcellona (4-4-2): ter Stegen; Mingueza, Eric García, Lenglet (79' Araujo), Jordi Alba; Busquets, Nico, Frenkie de Jong, Gavi (65' Dembélé); Depay, Ansu Fati (97' Balde). All.: Sergi.

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania).

Gol: 70' Fati (B).

Assist: -.

NOTE - Ammoniti: Eric Garca, Garmash, Buyalskiy, Gavi, Lenglet.

Ansu Fati. Credit Foto Getty Images

Villarreal-Young Boys 2-0 (gruppo F)

Secca vittoria all'inglese del Villarreal: 2-0 allo Young Boys Berna e Atalanta avvisata. Un gol per tempo per i ceramisti: al 36, dopo la respinta del portiere elvetico Faivre, il secondo tiro in porta dell'ex Watford finisce in fondo al sacco, su cross dalla destra di Mario Gaspar. All'89', quindi, dopo una rete annullata agli ospiti con Fassnacht, il raddoppio del Sottomarino Giallo arriva con Danjuma. Palla persa e poi recuperata da Capoue: l'ex Watford manda così il compagno di squadra a tu per tu con Faivre, battuto inesorabilmente!

Siviglia-Lille 1-2 (gruppo G)

Lille di rimonta al "Sanchez Pizjuan". Siviglia avanti al 15' con Ocampos: l'ex Milan e Genoa - su azione di Suso e conclusione di Mir respinta - insacca in tap in per la formazione andalusa. La formazione di Lopetegui sembra più in palla, ma i francesi recuperano prima, al 44', col rigore trasformato basso e angolato da parte di David e assegnato per via di una manata di Delaney su Bamba in piena area. A inizio ripresa, al 51', sugli sviluppi di un batti e ribatti in area, diagonale sul palo di Celik e respinta vincente di Ikone: 1-2

Seguono aggiornamenti...

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

Champions League Ronaldo è il calciatore più pagato al mondo: l'ex Juve davanti a Messi 22/09/2021 A 17:19