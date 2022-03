Bayern diverso, meno sciupone e più determinato e che potrà godere della spinta dei tifosi. In Germania, i bavaresi guidano la classifica con 59 punti nonostante l'ultimo pareggio Bayer Leverkusen per 1-1, segue il Borussia Dortmund a 50 e con una partita da recuperare. Dall'altra parte, il Salisburgo è in un grande momento di forma, guida il campionato con 55 punti e tiene a debita sicurezza lo Sturm Graz a quota 37. La partita valevole per il ritorno degli ottavi di CL è in programma martedì 8 marzo alle ore 21. Doveva essere una formalità all'andata, invece si è dimostrata più ostica del previsto la partita Salisburgo-Bayern Monaco con i tedeschi che sono riusciti a recuperare l'iniziale vantaggio di Adamu con la rete di Coman all'ultimo minuto. Nella partita di ritorno ci sarà da aspettarsi undiverso, meno sciupone e più determinato e che potrà godere della spinta dei tifosi. In Germania, i bavaresi guidano la classifica con 59 punti nonostante l'ultimo pareggio Bayer Leverkusen per 1-1, segue il Borussia Dortmund a 50 e con una partita da recuperare. Dall'altra parte, ilè in un grande momento di forma, guida il campionato con 55 punti e tiene a debita sicurezza lo Sturm Graz a quota 37. La partita valevole per il ritorno degli ottavi di CL è in programma martedì 8 marzo alle ore 21.

PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN MONACO (3-2-4-1): Ulreich; Pavard, Sule, L. Hernandez; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Muller, Sané, Coman; Lewandowski. All. Nagelsmann

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Kristensen, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Camara, Seiwald; Aaronson; Okafor, Adeyemi. All. Jaissle

STATISTICHE

Il Bayern Monaco ha vinto tutte e cinque le partite che ha giocato nella competizione europea quando ha ospitato un avversario austriaco, segnando 15 gol e concedendone solo tre. Il loro ultimo incontro di questo tipo era contro RB Salisburgo nel novembre 2020 e che si è concluso con una vittoria 3-1 per i bavaresi nella fase a gironi.

ha vinto tutte e cinque le partite che ha giocato nella competizione europea quando ha ospitato un avversario austriaco, segnando 15 gol e concedendone solo tre. Il loro ultimo incontro di questo tipo era contro RB Salisburgo nel novembre 2020 e che si è concluso con una vittoria 3-1 per i bavaresi nella fase a gironi. Questa sarà la decima partita in trasferta dell'RB Salisburgo contro avversari tedeschi nelle competizioni europee (2V 1E 6D) e le loro due vittorie in terra tedesca sono arrivate in UEFA Europa League (vs. Borussia Dortmund e RB Leipzig nel 2018).

contro avversari tedeschi nelle competizioni europee (2V 1E 6D) e le loro due vittorie in terra tedesca sono arrivate in UEFA Europa League (vs. Borussia Dortmund e RB Leipzig nel 2018). L'RB Salisburgo cercherà di diventare la prima squadra austriaca ad andare oltre gli ultimi ottavi della Coppa europea/UEFA Champions League dal FK Austria Vienna nella stagione 1984-85.

cercherà di diventare la prima squadra austriaca ad andare oltre gli ultimi ottavi della Coppa europea/UEFA Champions League dal FK Austria Vienna nella stagione 1984-85. L'ala del Bayern Monaco Kingsley Coman ha completato 23 dribbling nelle sue sei presenze in UEFA Champions League, più di qualsiasi giocatore in questa stagione.

DOVE VEDERLA IN TV

Bayern Monaco-Salisburgo sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky. Il canale di riferimento sul quale sarà possibile vedere il match è Sky Sport (canale 252). Si potrà usufruire anche del servizio streaming Sky Go.

