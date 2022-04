Questa Champions ha ufficialmente la sua favola: è il Villarreal di Emery, che dopo aver fatto piangere la Juventus elimina anche i colossi del Bayern Monaco dopo una gara coraggiosa, umile, impostata con grande senso tattico e spirito di sacrificio. Tutti aspetti assenti nei bavaresi, mai realmente in palla e puniti da un assetto troppo spregiudicato nelle fasi cruciali del match

Nagelsmann opta per una formazione talmente offensiva da apparire quasi sconclusionata: il reparto offensivo così gremito non spaventa però affatto il Villarreal, che con ordine e spirito di sacrifico soffre pochissimo ed ha persino un paio di chance per il gol del vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi è però tutto un altro Bayern, che tramortisce sin da subito gli spagnoli e trova il gol al minuto 52 con il solito Lewandowski.

A quel punto però i tedeschi tornano pian piano a spegnersi, pur risistemandosi in maniera ancor più offensiva dopo gli istrionici cambi del proprio tecnico. Una scelta suicida, che favorisce la decisiva ripartenza con cui Chukwueze, perfettamente imbeccato da Lo Celso, fulmina Neuer e regala la seconda storica semifinale di Champions League al Submarino Amarillo. Per il Bayern una gigantesca delusione e, più di tutto, una sopraggiunta necessità: un gigantesco bagno di umiltà.

Il tabellino

Bayern Monaco-Villarreal 1-1

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Upamecano, L. Hernandez (87' Davies); Sané, Kimmich, Goretzka, Coman; Musiala (82' Gnabry), Muller (90' Choupo-Moting); Lewandowski. All.: J. Nagelsmann

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Parejo (90+2 Aurier), Capoue, Coquelin (84' Pedraza); Lo Celso, Moreno, Danjuma (84' Chukwueze). All.: U. Emery

ARBITRO: S. Vincic

GOL: 52' Lewandowski, 88' Chukwueze

AMMONITI: 33' Lewandowski, 59' Foyth, 90' Lo Celso

ESPULSI: -

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 5 momenti

45+3 - GERARD MORENO!! CHANCE PER IL VILLARREAL! Riesce addirittura a chiudere in attacco la squadra ospite: Moreno, servito in area grazie a un bel passaggio filtrante, calcia forte di sinistro ma trova solo l'esterno della rete.

50 - UPAMECANOOOO! QUESTA ERA UNA GROSSA CHANCE!! Sané semina il panico sulla destra e poi scarica a rimorchio per il difensore francese, che da ottima posizione calcia altissimo!

52 - LEEEEEWANDOWSKIIIIII!!! ECCOLO IL GOL DEL BAYERN, TUTTO IN PARITA'!! Altra leggerezza del Villarreal che perde palla a centrocampo, Muller trova Lewandowski che con un preciso destro rasoterra supera Rulli e regala il vantaggio ai suoi!

71 - MULLEEEERRR!! FUORI DI UN SOFFIO!!! Sané crossa in maniera fantastica a rientrare col sinistro trovando Muller, che in tuffo di testa manca clamorosamente il gol!

88 - CHUKWUEZEEEEEEE!!! CHUKWUEZEEEEE!!! PAZZESCO, HA PAREGGIATO IL VILLARREAL!!! Ripartenza micidiale degli uomini di Emery, Lo Celso sfrutta il mancato allineamento di Davies e trova il compagno che batte Neuer!!

Il momento social

MVP

Il migliore - CHUKWUEZE: è, incredibilmente, la sua serata. Il cioccolatino servitogli da Lo Celso gli regala il gol più importante della sua carriera ed un posto di diritto nella storia di un club speciale, che oggi ha sconfitto un colosso del calcio mondiale.

Il peggiore - NAGELSMANN: nel calcio non si vince grazie alla fenomenite. Le idee sono importanti, ma non devono mai andare oltre il buonsenso: la formazione iniziale è sconsiderata, ancor di più i cambi. Segnali di totale mancanza di capacità di lettura della partita. Questa eliminazione è un fallimento macroscopico, che in gran parte pende sulla sua coscienza.

