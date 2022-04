Bayern Monaco-Villarreal, nella gara di ritorno valida per i quarti di finale. Inaspettatamente, l'incontro d'andata ha sorriso agli spagnoli che hanno superato la corazzata Bayern 1-0 e disputando una partita meravigliosa dove il Full Time sta addirittura stretto ai ragazzi di Emery. Il match di domani sarà tutta un'altra storia, lo sappiamo, ma ciò non toglie che il Sottomarino Giallo rappresenti una squadra molto organizzata orchestrata da un allenatore capace ed esperto. I tedeschi arrivano dalla vittoria in campionato contro l'Asburgo (rete di Lewandowski su rigore) mentre gli spagnoli hanno pareggiato contro l'Athletic Bilbao per 1-1. Ritorna il grande spettacolo della Champions League , dopo appena sette giorni, è già tempo di tornare in campo per, nella gara di ritorno valida per i quarti di finale. Inaspettatamente, l'incontro d'andata ha sorriso agli spagnoli che hanno superato la corazzata Bayern 1-0 e disputando una partita meravigliosa dove ilsta addirittura stretto ai ragazzi di Emery. Il match di domani sarà tutta un'altra storia, lo sappiamo, ma ciò non toglie che ilrappresenti unaorchestrata da un allenatore capace ed esperto. I tedeschi arrivano dalla vittoria in campionato contro l'Asburgo (rete disu rigore) mentre gli spagnoli hanno pareggiato contro l'Athletic Bilbao per 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Süle, Hernandez; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Müller, Sané; Lewandowski. All. Nagelsmann

VILLARREAL (4-3-1-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupinan; Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin; Gerard Moreno, Danjuma. All. Emery

STATISTICHE

La sconfitta del Bayern Monaco contro il Villarreal all'andata è stata la ventesima sconfitta dei tedeschi contro una squadra spagnola in una competizione europea.

Il Bayern Monaco vuole evitare di essere eliminato ai quarti di finale della UEFA Champions League per due volte consecutive.

L'allenatore del Villarreal, Unai Emery, cercherà di superare i quarti di finale di UEFA Champions League per la prima volta nella sua carriera.

L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha segnato due triplette in questa stagione, entrambe in partite di UEFA Champions League (Benfica e Salisburgo), Solo Cristiano Ronaldo nel 2015-16 (Real Madrid) ha segnato tre triplette in CL.

Arnaut Danjuma del Villarreal ha segnato sei gol in UEFA Champions League in questa stagione, ci sono solo sono tre giocatori nella competizione 2021-22 che hanno segnato più (Robert Lewandowski 12, Karim Benzema 11 e Mohamed Salah 8).

DOVE VEDERLA IN TV

Bayern Monaco-Villarreal sarà disponibile in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite), ma anche su Mediaset Infinity. La diretta streaming sarà affidata a Sky Go per gli abbonati Sky mentre le alternative sono NOW, servizio streaming di Sky previo l'acquisto del determinato pacchetto Sport, e Mediaset Infinity +.

