Gol, errori, giocate spettacolari. Tanto coraggio e, soprattutto, tanta incoscienza ed incapacità di gestire. Benfica-Ajax ha regalato tutto ciò per cui ci si può innamorare del calcio. Un pareggio giusto, con le due squadre che hanno dato vita a una gara di stampo totalmente olandese nel primo tempo e di puro orgoglio portoghese nel secondo. Tangibile la differenza di serenità di approccio alla sfida: l'Ajax gioca un calcio stupendo e suggella la propria superiorità al 18' con il vantaggio firmato Tadic. Piuttosto casuale il pari del Benfica, nato da una sfortunata deviazione nella propria porta di Haller; l'ivoriano si riscatta però immediatamente, riportano in vantaggio i suoi al 29' e centrando l'undicesimo gol in questa Champions. Nella ripresa l'orgoglio del Benfica esce fuori in maniera prepotente, sospinto dalle folate in campo aperto di Nunez e soprattutto Rafa Silva: il forcing è vincente e porta al pareggio del subentrato Yaremchuk. Due delle grandi potenze calcistiche europee si dividono la posta in palio e lasciano apertissimo ogni discorso per la qualificazione: ad Amsterdam ne vedremo sicuramente delle belle.

Il tabellino

Ad

Benfica-Ajax 2-2

Champions League Benfica-Ajax: probabili formazioni e statistiche 15/02/2022 A 16:41

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto (90' Lazaro), Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt (85' Bernardo), Everton (62' Yaremchuk); Nunez (90' Goncalves), Gonçalo Ramos. All. Verissimo

AJAX (4-3-3): Pasveer; Mazraoui (90'+ 1 Rensch) , Timber, Alvarez, Blind (73' Tagliafico); Gravenberch (73' Klaassen), Martinez, Berghuis; Antony, Haller, Tadic. All. ten Hag

ARBITRO: S. Vincic

GOL: 18' Tadic, 26' Haller (OG), 29' Haller

ASSIST: 18' Mazraoui

AMMONITI: 23' Mazraoui, 45' Berghuis, 46' Nunez, 49' Ramos, 73' Yaremchuk, 87' Antony

ESPULSI: -

NOTE: recupero 7'

La cronaca in 5 momenti

18 - TAAAAAADIIIIIIICCCCCCC!!!! CHE GOOOOOOOLLL! AJAX AVANTI!!! Altra palla persa dal Benfica, Mazraoui duetta con Antony a destra e serve poi una palla perfetta per Tadic sul secondo palo: destro di controbalzo a incrociare sul secondo palo e vantaggio olandese!

26 - AUTOGOL DI HALLER!!! L'HA GIA' RIPRESA IL BENFICA!! Sugli sviluppi di un corner Vertonghen raccoglie la sfera in area, si inventa un grande dribbling e mette dentro un pallone forte e teso: la sfera è toccata goffamente dall'attaccante ivoriano, che la spedisce nella propria porta!

29 - HALLEEEEEEERRRR!!! E SONO UNDICIIIII!! SA SOLO FARE GOL!!! Ajax di nuovo avanti grazie al suo bomber: Blind crossa al centro per l'ivoriano, che tocca la sfera e impegna Vlachodimos. Sulla corta respinta del portiere greco è ancora Haller ad arrivare prima di Vertonghen e a ribadire in rete!

44 - PALO CLAMOROSO DI ALVAREZ!!! AJAX STRARIPANTE!! Azione in verticale favolosa dei lancieri, con Antony che serve il taglio di Alvarez. Incrocio con il destro e palo pieno, poi Haller non riesce a ribadire in rete da due passi!.

72 - YAREMCHUUUUUUKKK!! YAREMCHUUUUUKKK!! L'HA PAREGGIATA IL BENFICAAAA!! Rafa Silva è imprendibile sulla destra, la sua ennesima fuga genera un passaggio invitante per Ramos: la sua conclusione dal limite è neutralizzata da Paasver, ma sulla respinta si avventa Yaremchuk che la mette in porta!

Il momento social

MVP

Il migliore - MAZRAOUI: in una serata a metà quasi per tutti, giusto premiare chi è stato devastante dal 1' al 90'. Assist, qualità, corsa e attenzione nelle chiusure. Non sempre vince il duello con Nunez, ma gioca una partita nel complesso super: il contratto è in scadenza, chi lo vuole si sbrighi a prenderlo.

Il peggiore - BLIND: come sopra, ma alla rovescia. Anello debole anche in un ottimo primo tempo dei suoi, Rafa Silva lo ridicolizza a più riprese sfruttando in pieno le praterie che l'olandese gli concede in campo aperto. Di solito è una certezza, stasera male male.

Gasperini: "Villarreal più scarso di Ajax e Shakhtar? No, vinto Europa League"

Champions League Inter, Juve, City e CR7: le 5 domande agli ottavi di Champions 14/02/2022 A 20:51