Benfica-Ajax si presenta come un match dall'alto tasso tecnico: i portoghesi sono riusciti nell'impresa di arrivare secondi in un Girone E molto complicato con Bayern Monaco capolista, Dynamo Kiev in ultima posizione e un l'Ajax ha vinto tutte le gare del Girone C e si presenta con il bottino pieno. si presenta come un match dall'alto tasso tecnico: i portoghesi sono riusciti nell'impresa di arrivare secondi in un Girone E molto complicato con Bayern Monaco capolista, Dynamo Kiev in ultima posizione e un Barcellona , ormai orfano di Messi, retrocesso in Europa League . Dall'altra parte,ha vinto tutte le gare del Girone C e si presenta con il bottino pieno.

Ad

Benfica-Ajax: probabili formazioni

Champions League Inter, Juve, City e CR7: le 5 domande agli ottavi di Champions 21 ORE FA

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, João Mário, Everton; Yaremchuk, D.Núñez. All. Nélson Veríssimo

AJAX (4-3-3): Pasveer; Mazraoui, Timber, L.Martínez, Blind; Klaassen, E.Álvarez, Berghuis; Antony, Haller, Tadić. All. Erik ten Hag

Arbitro: -

STATISTICHE

ll Benfica ha vinto la sua prima partita contro l'Ajax nella competizione europea: 3-1 nell'andata dei quarti di finale della Coppa Europa 1968/69. La squadra portoghese è stata eliminata in quel pareggio e non ha vinto nessuna delle sei partite successive contro di loro.

L'Ajax è imbattuto nelle tre precedenti trasferte contro il Benfica in Coppa Europa/Champions League (1V 2P), con la più recente durante l'attuale era Erik ten Hag, un pareggio 1-1 nella fase a gironi nel novembre 2018.

Il Benfica ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite di Champions League, comprese le ultime due. L'unica squadra a segnare contro di loro era stato il Bayern Monaco, anche se hanno concesso nove gol ai tedeschi in due partite di gruppo.

La Costa d'Avorio la sblocca con Haller: il capocannoniere della Champions

Dal suo debutto in Champions League nel settembre 2018, Dusan Tadic dell'Ajax ha generato più occasioni da calci piazzati di qualsiasi altro giocatore nella competizione (77). 11 di questi sono finiti in un assist, con solo Kylian Mbappé (16) a farlo in più occasioni in quel periodo.

In base alla qualità dei tiri al bersaglio concessi, Odysseas Vlachodimos del Benfica ha impedito più di tre gol in Champions League in questa stagione (8 concessi senza autogol su 11,2 previsti). Questa è la più grande differenza positiva di qualsiasi portiere nella stagione 2021/22.

DOVE VEDERLA IN TV

Benfica-Ajax sarà trasmessa su Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite); inoltre, è possibile seguire la diretta streaming su Sky Go.

Ajax, manita che vale la vetta: rivivi tutti i gol

Coppa d'Africa Onana dr. Jekyll e mister Hyde: sarà un buon acquisto per l'Inter? 07/02/2022 A 10:19