Vince il Liverpool, che ipoteca le semifinali di Champions League. Il 3-1 che gli uomini di Klopp ottengono a Lisbona non è una polizza assicurativa, ma quasi. Una vittoria costruita quasi interamente in un primo tempo dominato e chiuso in doppio vantaggio: a segno prima Konaté e poi Mané. Il Benfica? Confusionario, frenetico, terribile in difesa. Poi, d'un tratto, Darwin Nuñez riapre tutto al rientro in campo dall'intervallo, sfruttando un clamoroso buco dello stesso Konaté. I portoghesi ci credono, sfiorano pure il pari con Everton, ma nel finale vengono gelati da Luis Diaz, ex Porto in odore di clássico. E ora agli uomini di Verissimo servirà un'impresa ad Anfield (ritorno in programma mercoledì della prossima settimana): i gol fuori casa non valgono più doppio, ma sarà necessario un successo con due reti di scarto per portare la doppia sfida ai rigori e con almeno tre per passare direttamente. Con questo Liverpool, è uno scenario complicatissimo anche solo da immaginare.

Tabellino

Benfica-Liverpool 1-3 (primo tempo 0-2)

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt (70' Meité); Rafa Silva, Gonçalo Ramos (87' João Mario), Everton (82' Yaremchuk); Nuñez. All. Verissimo

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (89' Gomez), Konaté, van Dijk, Robertson; Keita (89' Milner), Fabinho, Thiago (61' Henderson); Salah (61' Diogo Jota), Mané (61' Firmino), Diaz. All. Klopp

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)

Gol: 17' Konaté (L), 34' Mané (L), 49' Nuñez (B), 87' Diaz (L)

Ammoniti: Thiago, Taarabt

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

12' – Keita ha la palla buona sul sinistro e calcia dall'ingresso dell'area, trovando la respinta di Vlachodimos.

17' – GOL DEL LIVERPOOL. Calcio d'angolo a uscire di Robertson e stacco aereo perfetto di Konaté, che di testa non dà scampo a Vlachodimos. Reds in vantaggio.

Ibrahima Konate festeggia dopo il gol contro il Benfica Credit Foto Getty Images

24' – Luis Diaz viene servito in area da Mané e tenta lo scavetto su Vlachodimos, che è bravo a opporsi con il corpo.

34' – GOL DEL LIVERPOOL. Azione stupenda: lancio perfetto di Alexander-Arnold per Luis Diaz, intelligentissimo nel servire con una sponda aerea Mané, il cui tocco facile facile a porta vuota vale il raddoppio.

45' – Salah viene lanciato dalle retrovie da Alexander-Arnold e si presenta davanti a Vlachodimos, che è bravissimo a dirgli di no evitando il gol del tris.

49' – GOL DEL BENFICA. Rafa Silva sfonda sulla destra e mette in mezzo, Konaté questa volta buca clamorosamente e Nuñez davanti ad Alisson piazza il destro che riapre la partita. 1-2.

60' – Everton viene liberato al limite dell'area da Gonçalo Ramos, ma la sua rasoiata viene respinta da Alisson. Benfica vicinissimo al pari.

87' – GOL DEL LIVERPOOL. Palla stupenda di Keita per lo scatto di Luis Diaz, che aggira Vlachodimos al limite dell'area e col sinistro mette dentro a porta vuota. 1-3.

97' – Diogo Jota trova una prateria centrale e si presenta davanti a Vlachodimos, che evita l'1-4 con un piede.

Il momento social

Il Liverpool non ha preso gol nel primo tempo nelle ultime 19 partite tra tutte le competizioni: record nella storia del club.

Il migliore

Luis Diaz. Un assist generosissimo, un gol da rapace. Oltre a una serie di iniziative da campione. Da ex Porto, la sua serata ha valore doppio.

Il peggiore

Gilberto. Esce dal campo con le ossa rotte contro Luis Diaz. Primo tempo terribile, ripresa in cui rifiata un po', ma la sua valutazione resta ampiamente insufficiente.

Le pagelle

