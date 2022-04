Benfica-Liverpool, match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League disputato all'Estadio Da Luz di Lisbona , è terminato sul punteggio di 1-3 , frutto delle reti di Konaté, Mané, Nuñez e Luis Diaz. Gara arbitrata dallo spagnolo Jesus Gil Manzano. Con questo risultato i Reds sono a un passo dalle semifinali, mentre i portoghesi dovranno vincere con due reti di scarto ad Anfield per portare la doppia sfida ai rigori oppure con almeno tre per qualificarsi.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Champions League Il Liverpool ipoteca le semifinali: Benfica battuto 3-1 3 ORE FA

Le pagelle del Benfica

Odysseas VLACHODIMOS 6,5 - Stoico nel frapporsi a Mané, Salah e Diogo Jota, evitando al Liverpool di dilagare. Uno dei migliori del Benfica, ed è tutto dire.

GILBERTO 4,5 - Esce dal campo con le ossa rotte contro Luis Diaz. Primo tempo terribile, ripresa in cui rifiata un po', ma la sua valutazione resta ampiamente insufficiente.

Nicolas OTAMENDI 4,5 - Assieme a Vertonghen fa acqua da tutte le parti per tutti i primi 45 minuti. E quando sembra essersi ripreso, nel finale lascia il buco centrale in cui Luis Diaz si infila per trovare il tris.

Jan VERTONGHEN 5 - Vedi Otamendi. Prende tardi le misure agli attaccanti del Liverpool, in particolare a Salah, e neppure completamente.

Alex GRIMALDO 6 - Il migliore della retroguardia del Benfica. Non crolla contro Salah e forma una discreta catena mancina con Everton.

Julian WEIGL 5 - Viene inghiottito dalle difficoltà di tutta la squadra, senza riuscire a dare un apporto concreto.

Adel TAARABT 5 - Morbido e incapace di prendere in mano le redini del centrocampo. Vive una serata di sofferenza (dal 70' Soualiho MEITÉ s.v.)

Rafa SILVA 6 - Si sveglia nella ripresa dopo un primo tempo difficoltoso, creando più di un pericolo con i suoi cross. Uno dei quali consente a Nuñez di segnare.

Gonçalo RAMOS 5 - Non entra mai in partita. Bocciato su tutta la linea (dall'87' João MARIO s.v.)

EVERTON 6 - Lasciamo stare la mancata marcatura su Konaté: lì non dovrebbe esserci lui. Davanti, pur tra qualche scelta frenetica, è uno dei più attivi anche nel primo tempo (dall'82' Roman YAREMCHUK s.v.)

Darwin NUÑEZ 7 - Segna il gol che riapre i discorsi e se lo merita ampiamente: è lui l'anima del Benfica, l'uomo che va a battagliare contro tutti, il punto di riferimento offensivo.

All. Nelson VERISSIMO 5 - Qualificazione gettata via, molto probabilmente, per un primo tempo disastroso. Il piano tattico non funziona, qualità del Liverpool a parte.

Darwin Nunez (Benfica) esulta dopo il gol al Liverpool Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Liverpool

ALISSON 6 - Fa venire i brividi un paio di volte coi piedi, ma è determinante nel negare il 2-2 ad Everton. In precedenza era stato battuto senza colpe da Nuñez.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 7 - Il vero regista difensivo del Liverpool. I suoi lanci sono manna per gli attaccanti. Vedere per credere la stupenda azione del raddoppio (dall'89' Joe GOMEZ s.v.)

Ibrahima KONATÉ 6 - Praticamente perfetto per tutto il primo tempo, con tanto di zuccata vincente per il vantaggio. Rovina la propria prestazione col clamoroso buco che manda a segno Nuñez.

Virgil VAN DIJK 6,5 - Solido anche nel momento migliore del Benfica. A differenza del compagno di riparto Konaté, non commette errori sciocchi.

Andy ROBERTSON 6,5 - Un trattore quando si sovrappone per andare al cross. Nella prima frazione ne effettua parecchi, tra cui quello per Konaté dalla bandierina.

Naby KEITA 7,5 - Recupera palloni, si inserisce, porta palla. Va vicino al gol e serve a Luis Diaz il delizioso e perfetto assist del tris. Partitone (dall'89' James MILNER s.v.)

FABINHO 6,5 - Ordine, pulizia, filtro. Per gran parte della gara è il padrone della zona centrale del campo.

Thiago ALCANTARA 6 - A proprio agio per tutto il primo tempo, ma cala dopo l'intervallo, rimediando una banale ammonizione. E lì Klopp lo toglie (dal 61' Jordan HENDERSON 6 - Il suo ingresso riporta equilibrio a un centrocampo un po' sfilacciato)

Mohamed SALAH 5,5 - Il più opaco dei tre davanti. Un po' impreciso in certe giocate e pure davanti a Vlachodimos, che gli nega lo 0-3 a fine primo tempo (dal 61' Diogo JOTA 5,5 - Non entra bene in partita, divorandosi il gol dell'1-4)

Sadio MANÉ 6,5 - Svaria su tutto il fronte offensivo, mina vagante che i centrali del Benfica faticano a controllare. Facile l'appoggio in rete che vale il raddoppio (dal 61' Roberto FIRMINO 6 - Gioca al piccolo trotto, ma un paio di preziosismi li fa vedere)

Luis DIAZ 7,5 - Un assist generosissimo, un gol da rapace. Oltre a una serie di iniziative da campione. Da ex Porto, la sua serata ha valore doppio.

All. Jurgen KLOPP 7 - Sceglie Keita in mezzo al campo, punta su Luis Diaz e viene premiato da un grande primo tempo collettivo. Qualificazione quasi in tasca.

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

Champions League Il Liverpool ipoteca le semifinali: Benfica battuto 3-1 3 ORE FA