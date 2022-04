Benfica-Liverpool. Il match è valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League e, anche se l'esito può sembrare scontato, la squadra portoghese si è rivelata molto pericolosa se presa sotto gamba. Il Liverpool ha superato il turno precedente contro Anfield Road: nonostante la grande elevattura a cui ci hanno abituato i Reds negli ultimi anni, dovranno dimostrare sul campo di essere ancora una delle squadre favorite della competizione. Dall'altra parte, il Benfica ha battuto fuori casa l'Ajax confermando un ottimo rullino di marcia delle squadre portoghesi in europa. Ritorna il palcoscenico europeo con una partita di grande fascino:Il match è valevole per l'andata deidie, anche se l'esito può sembrare scontato, la squadra portoghese si è rivelata molto pericolosa se presa sotto gamba. Ilha superato il turno precedente contro l'Inter , vincendo 2-0 a Milano e perdendo di misura ad: nonostante la grande elevattura a cui ci hanno abituato inegli ultimi anni, dovranno dimostrare sul campo di essere ancora una delle squadre favorite della competizione. Dall'altra parte, ilha battuto fuori casa l'Ajax confermando un ottimo rullino di marcia delle squadre portoghesi in europa.

PROBABILI FORMAZIONI

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Everton, Gonçalo Ramos, Rafa Silva; Darwin Núñez. All. Verìssimo

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp

STATISTICHE

In Europa, Benfica e Liverpool si sono affrontati 10 volte, la squadra portoghese ha incontrato più volte solo il Bayern Monaco (12) e il Manchester City (11).

Il Liverpool ha perso ognuna delle ultime tre partite in trasferta contro il Benfica nella competizione europea. La più recente è stata nella UEFA Europa League 2009/10 (2-1) sotto la gestione Rafa Benítez.

Il Liverpool è imbattuto nelle ultime otto partite di Champions League contro avversari portoghesi.

Darwin Núñez è il capocannoniere del Benfica in Champions League in questa stagione, avendo segnato quattro volte. È a un solo gol dall'eguagliare Nuno Gomes come giocatore che ha segnato più gol per il Benfica in una sola stagione (5).

Sei degli otto gol di Mohamed Salah per il Liverpool in Champions League in questa stagione sono stati gol in trasferta.

DOVE VEDERLA IN TV

Benfica-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite), e Sky Sport (numero 253 del satellite). Inoltre, è possibile seguire la diretta streaming su Sky Go, NOW e Infinity.

